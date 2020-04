Your browser does not support HTML5 video.

Vỏ khoai tây - đồ vứt đi mà siêu tác dụng với cơ thể 11:19 28/04/2020 Khi chế biến khoai tây, bạn thường loại bỏ cả vỏ. Đừng vội vứt chúng đi, vì ăn cả vỏ khoai tây có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe đấy. Cùng tìm hiểu những công dụng siêu hay của vỏ khoai tây bạn nhé!