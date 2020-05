Your browser does not support HTML5 video.

Vờ mua hàng rồi trộm luôn điện thoại của nhân viên 06:50 07/05/2020 Người phụ nữ đeo khẩu trang vào cửa hàng ở đường Bà Triệu, Hà Nội, vờ mua đồ. Lợi dụng người bán không để ý, người này trộm chiếc điện thoại để trên bàn rồi tẩu thoát.