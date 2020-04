Vợ nạn nhân bị Tuấn “khỉ” bắn chết lúc rạng sáng ngày 30/1 yêu cầu bồi thường 1,1 tỷ đồng

Liên quan đến vụ Tuấn “khỉ” nã súng sát hại nhiều người gây rúng động dư luận xảy ra hồi cuối tháng 1/2020, hiện Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra , vụ lý theo đúng quy định Pháp luật

Trong một diễn biến mới nhất, chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung (vợ anh Vũ Chí Tâm) – người bị Tuấn “khỉ” bắn chết lúc rạng sáng ngày 30/1 tại huyện Củ Chi đã nộp bản khai chi tiết yêu cầu bồi thường đến cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh trong buổi nhận tang vật vào ngày 17/4.

Chính vì điều đó, chị Nhung yêu cầu bị cán, người liên quan bồi thường chi phí nuôi dưỡng hai con đến khi các cháu đủ 18 tuổi, mỗi tháng mỗi cháu là 3 triệu đồng.

Chị Nhung nhận lại tang vật của vụ án

Theo luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội), trong vụ việc này, trường hợp thực tế có thể trên 1.000.000.000 đồng nhưng Tuấn "khỉ" đã chết và tài sản để lại chưa đến 1.000.000.000 đồng thì người bị hại cũng không đảm bảo được quyền lợi về Bồi thường thiệt hại.

Cũng theo luật sư Cường, về nguyên tắc thì khi người gây thiệt hại đã chết, vấn đề bồi thường thiệt hại chỉ được giải quyết trong phạm vi tài sản do người chết để lại. Những người thừa kế của người chết có nghĩa vụ hay mặt người chết thanh toán nghĩa vụ dân sự do người chết để lại, nếu còn thừa thì tài sản đó được chia thừa kế. Nếu thiếu thì người bị thiệt hại phải chịu thiệt.

