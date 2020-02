Vợ nằng nặc đòi ly hôn chồng vì... 10 ngày mới chịu tắm một lần

Một cô gái người Ấn Độ đã quyết định đệ đơn ly hôn chồng với lý do sốc là anh ta ở bẩn, 10 ngày mới chịu tăm một lần và không chịu cạo râu.

Soni Devi (20 tuổi, sống ở quận Vaishali, bang Bihar, Ấn Độ ) đã nộp đơn ly hôn chồng. Lý do cô đưa ra là anh ta sống quá bẩn và thô lỗ.



Sonia Devi kể rằng, cô kết hôn với một người thợ sửa ống nước 23 tuổi. Việc kết hôn với anh chàng này là một sự sỉ nhục và nó đã hủy hoại cả cuộc đời cô.



Trong đơn ly hôn, Sonia Devi không ngại tố cáo chồng bằng những lời lẽ khá nặng nề như, chồng cô hầu như không bao giờ tắm, đánh răng và không tuân thủ bất kỳ một quy tắc xã giao nào. Cô cảm thấy hoang mang kể từ sau khi về chung sống với anh ta.

Ly hôn chồng vì 10 ngày mới tắm 1 lần



Cô vợ 20 tuổi viết trong đơn như sau: "Chồng tôi không bao giờ chịu cạo râu và anh ta cực kỳ lười tắm. Gần như đến 10 ngày anh ta mới chịu tắm một lần. Thậm chí, anh ta còn rất không lịch sự và cư xử thiếu văn hóa. Tôi không muốn sống với anh ta nữa. Tôi không thể chịu đựng được thêm bất kỳ một sự sỉ nhục nào khác. Làm ơn hãy giúp tôi thoát khỏi người đàn ông này. Anh ta đã hủy hoại cuộc đời tôi".



Tính đến thời điểm Soni Devi đệ đơn ly hôn thì họ chưa có con với nhau, thậm chí quan hệ vợ chồng cũng chưa khăng khít. Cuộc sống của họ hoàn toàn không có sự gắn kết vì cô cảm thấy chồng có quá nhiều khuyết điểm.



Trong đơn ly hôn cô cũng bày tỏ mong muốn sẽ nhận lại được những món trang sức và những đồ vật có giá trị mà cha mẹ cô đã trao cho con rể trong ngày đám cưới



Sau khi nhận được đơn ly hôn của Divi, Ủy ban Phụ nữ tiểu bang cảm thấy vô cùng sốc trước lý do ly hôn của cô gái trẻ. Ủy ban này vẫn cố gắng cho hai vợ chồng hòa giải, hàn gắn tình cảm trước khi quyết định đưa vụ việc ra tòa.



Về phần "anh chồng nhiều khuyết điểm" cho rằng, anh ta mong muốn được tiếp tục sống với vợ và sẽ cố gắng để cải thiện lối sống của mình. Anh thực sự không biết rằng, một vài điều vô ý của anh lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hôn nhân như vậy.

Nga Đỗ (t/h)