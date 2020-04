Vợ người quay clip người phụ nữ lang thang bị cưỡng ép: “Không dám ra khỏi nhà vì sợ hãi”

Còn anh T.C.H. (43 tuổi, ngụ tại đường Lão Tử, quận 5) thì nhận hàng nghìn chỉ trích vì việc quay clip mà không can thiệp, giải vây cho nạn nhân. Không những vậy, vợ con anh H. cũng bị cuốn vào sự việc này.

Theo vợ anh H., đọc những bình luận trên mạng vừa cảm thấy buồn vừa cảm thấy bức xúc. “Nếu là mọi người, thử hỏi có ai dám truy hô hay mở cửa lúc đó. Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh trước khi phán xét chồng tôi”, vợ anh H. trả lời trên Zingnew.vn.

Hình ảnh Huy cưỡng ép người phụ nữ tâm thần

Nhớ lại sự việc hôm đó, anh H. kể: Vụ việc xảy ra tại hẻm 10, đường Lão Tử vào lúc 1h30 ngày 18/3. Thời điểm đó, anh H. đang ngủ trên gác thì bị đánh thức bởi tiếng động lạ. Ban đầu anh H. tưởng cặp đôi nào đó cái vã, giằng co nhau. Nhưng khi thấy sự việc không đơn giản nên anh H. dung điện thoại quay lại để làm bằng chứng.

Thêm nữa, cửa số trên gác nhà anh là kiểu cửa kéo 3 lớp có kính mờ, lớp lưới và khung sắt nên không chui đầu qua được cũng không ném đồ vật xuống được. Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh H. đã trình báo lên Công an phường 11, quận 5.

Phía trước hẻm 10, sát nhà anh H.

Nói về những bình luận chỉ trích, đe dọa trên MXH, anh H. cho biết bản thân cũng không còn muốn quan tâm nữa vì “việc mình làm không hổ thẹn với lương tâm”.

Your browser does not support HTML5 video.

Không chỉ lạm dụng, nam tài xế còn có hành vi đánh đập cô gái (Clip đã được lược bỏ các chi tiết phản cảm)