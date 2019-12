Vỡ òa hạnh phúc cuộc chiến giành lại sự sống từ tay 'Thần Chết' cho bệnh nhân ngưng tim

Theo đó, vào lúc 8h55 ngày 10/12, Bệnh viện Hùng Vương nhận đươc tín hiệu cấp cứu từ trạm y tế xã, cách đơn vị 10 km. Một bệnh nhân nam 45 tuổi, đang được truyền dịch tại trạm y tế xã, bỗng dưng tím tái và ngừng tuần hoàn . Ít phút sau, các nhân viên đội cấp cứu đã có mặt tại trạm y tế xã. Lúc này, bệnh nhân đã mất hoàn toàn ý thức, toàn thân tím đen, mạch 0, huyết áp 0 và ngưng tuần hoàn.

9h, nhân viên cấp cứu bắt đầu thực hiện ép tim ngoài lồng ngực, nhằm tái tạo tuần hoàn, kèm đặt nôi ống khí quản để cung cấp oxi. Ngoài ra, các nhân viên y tế của trạm cũng được huy động tối đa, tập trung thiết lập đường truyền, nhằm đưa các thuốc vận mạch.

Ít phút sau, bệnh nhân bắt đầu có những tín hiệu đáp ứng. Trên màn hình monitoring các chỉ số sinh tồn bắt đầu xuất hiện, Sp02 từ 40 lên 50,70,80… Thế nhưng, sau hơn 20 phút ép tim, bóp bóng liên tục, tim của người bệnh vẫn chưa có tín hiệu đập trở lại. Giữa lúc đó oxi và các loại thuốc vận mạch mang theo xe đã sắp hết.

Trước tình trạng cấp bách, ban giám đốc bệnh viện tiếp tục điều động thêm một xe cứu thương thứ hai mang theo đầy đủ cơ số thuốc, vật tư, máy sốc tim, máy hút dịcg,... cùng một kíp cấp cứu khác.

Đến 9h40, khi các trang thiết bị y tế đã được hỗ trợ đầy đủ, bệnh nhân được sử dụng ba loại vận mạch với liều cao nhất, các nhân viên y tế vẫn thay nhau tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, các chỉ số, mạch, huyết áp có đáp ứng và dần được cải thiện. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn trong trạng thái mất ý thức, tim vẫn chưa có tín hiệu đập trở lại.

Lần này, một chiếc xe cấp cứu khác lại được huy động, vào 10h10, kèm theo máy thở, bơm tiêm điện máy xét nghiệm khí máu và một số loại thuốc thiết yếu khác. Trên xe có một kíp cấp cứu mới bao gồm những chuyên gia giàu kinh nghiệm nhất của bệnh viện Đa khoa Hùng Vương tiếp tục lên đường.

Ghi nhận, vào lúc 10h20, bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Tiến hành hội chẩn và xin ý kiến từ các chuyên gia hồi sức cấp cứu từ khoa HSTC - Bệnh viện Bạch Mai , bác sỹ Lương Minh Tuấn và kíp cấp cứu tiếp tục kiên trì áp dụng toàn bộ những biện pháp hồi sức tích cực nhất theo phác đồ cấp cứu ngừng tuần hoàn.





Cho đến gần 2 giờ ép tim ngoài lồng ngực, 10h45 bệnh nhân có dấu hiệu tim đập trở lại,mặc dù còn rất yếu ớt. Xét nghiệm tại chỗ, bệnh nhân bị toan chuyển hóa nặng. Đây là hậu quả của việc ngừng tuần hoàn kéo dài, lactac>15, giảm tưới máu mô cực kỳ nặng. Sau đó, bệnh nhân lại xuất hiện rung thất, ngừng tuần hoàn, may mắn với những thuốc và thiết bị có sẵn, ê-kíp đã xử lý thành công. Các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân dần ổn định, huyết áp 90/60, mạch 50 – 60 lần/ phút, Sp02 97%.

Nhận định đây là trường hợp phức tạp, nguy cơ tử vong cao nên phía bác sĩ đã thông báo với gia đình và lúc 11h15, bệnh nhân được vận chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, để được hỗ trợ theo chuyên mốn với những thiết bị hiện đại hơn.

Đến 14h209, sau 3 tiếng chiến đấu với tử thần trên xe cứu thương, 14h29 phút cùng ngày bệnh nhân đã được vận chuyển an toàn đến khoa HSTC (Bệnh viện Bạch Mai). Tại bệnh viện, với các thiết bị cận lâm sàng hiện đại các thầy thuốc ở đây xác định, bệnh nhân ngừng tuần hoàn do bệnh viêm cơ tim cấp, là một bệnh lý tim mạch thuộc loại cực kỳ nguy hiểm bởi nó diễn biến rất nhanh, khó chẩn đoán và đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người.

Đêm ngày 10/12 tình hình của bệnh nhân vẫn chuyển biến nặng, tim của bệnh nhân tiếp tục rời rạc và có lúc ngừng đập. Tuy nhiên, nhờ i tinh thần chiến đấu cao nhất, các thiết bị hiện đại nhất và các chuyên gia giàu kinh nghiệm nhất, đến sáng ngày 11/12 bệnh nhân đã được kết nối máy tim phổi nhân tạo và lọc máu liên tục…

Kết quả, sau một tuần nỗ lực không mệt mỏi của ekip bác sĩ, cùng với sự hỗ trợ của máy ecmo, trái tim của bệnh nhân đã chính thức đập trở lại, các chỉ số huyết động ổn định.