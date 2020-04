Vỡ òa phút Bệnh viện Bạch mai dỡ bỏ phong tỏa: 'Bạch Mai chiến thắng', 'Bạch Mai vô địch'

Đúng 0h ngày 12/4, bà Hoàng Thị Bảo Phương - Chủ tịch UBND phường Phương Mai đã đọc Quyết định số 1052/QĐ-UBND về việc kết thúc vùng cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai (phường Phương Mai, quận Đống Đa) do Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyên Phong ký ban hành.

Theo quyết định này, Bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện cách ly y tế 14 ngày, đáp ứng đủ các yêu cầu như quy định của Bộ Y tế. Căn cứ tình hình thực tế, quận Đống Đa quyết định kết thúc việc cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai để bệnh viện có thể tiếp tục thực hiện công tác khám, chữa bệnh bình thường.

"Hoàn thành cách ly tại Bạch Mai là thành công không nhỏ trong cuộc chiến chống dịch của đất nước", bà Hoàng Thị Bảo Phương chia sẻ. Trong 14 ngày qua nhiều lực lượng của quận Đống Đa, phường Phương Mai đã kết hợp chặt chẽ với Bệnh viện Bạch Mai để tiến hành công tác phong toả.

Giây phút lệnh phong tỏa chính thức được dỡ bỏ, hàng trăm y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã không giấu được cảm xúc sung sướng vỡ òa.

GS.TS Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cũng xuống sân chung vui với các y bác sĩ. Chia sẻ với PV Zing , GS.TS Nguyễn Quang Tuấn cho biết, đối với ông, giây phút Bệnh viện Bạch Mai hoàn thành cách ly giống như khoảnh khắc giao thừa thứ hai trong năm 2020.

GS.TS Nguyễn Quang Tuấn ăn mừng cùng các nhân viên bệnh viện. Ảnh: PNVN

Hàng trăm nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã chạy quanh bệnh viện hò reo. Những tiếng hô "Bạch Mai chiến thắng", "Bạch Mai vô địch" vang dội, không ngừng nghỉ tạo nên một bầu không khí vô cùng sôi động. Thậm chí, một số người dân sinh sống gần Bệnh viện Bạch Mai cũng vào trong khuôn viên bệnh viện cùng "ăn mừng", chia vui cùng những người bên trong.





Nhân viên y tế và cả những người dân sống lân cận bệnh viện ăn mừng reo hò. Ảnh: PNVN



Không chỉ có những nụ cười, nhiều giọt nước mắt cũng đã rơi trong giây phút đáng nhớ với những con người bạch mai. Nhiều y bác sĩ đã không nén được xúc động và bật khóc vì sắp được trở về với gia đình

"Chiến thắng rồi, là một người con của Bạch Mai tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc", điều dưỡng Lê Thị Kim Huế nói cùng những dòng nước mắt.

Nhiều nhân viên y tế đã vội vã kéo đồ đạc, trở về nhà sau 14 ngày cách ly. Chị Nguyễn Thu Hằng - nhân viên y tế khoa Thận nhân tạo cho biết, việc đầu tiên chị làm sau khi về nhà là ôm những đứa con của mình. Tuy làm việc cách nhà vài cây số nhưng những ngày qua, chị chỉ có thể nhìn thấy gia đình qua những cuộc gọi video.



Được biết, trong suốt 14 ngày cách ly vừa qua, Bệnh viện Bạch Mai vẫn duy trì chạy thận nhân tạo cho hơn 500 bệnh nhân, đều đặn mỗi ngày từ 6-23h. Bệnh viện cũng đã tiếp nhận trên 40 trường hợp rất nặng vượt khả năng điều trị của tuyến dưới. Đặc biệt, trong đó có trường hợp kỳ tích cứu sống sản phụ nguy kịch, 2 lần ngừng tuần hoàn, ngừng tim 120 phút mà không làm tổn thương não.

Kiều Đỗ (t/h)