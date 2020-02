Vợ ôm con bỏ đi, chồng tức tối cầm dao chém chị vợ rồi ôm bình ga cố thủ trong nhà ở Đồng Nai

Hai vợ chồng Hưng xảy ra mâu thuẫn, người vợ ôm con bỏ nhà đi. Thấy vậy, chị vợ sang can ngăn thì bị Hưng chém trọng thương. Gây án xong, gã này ôm bình ga cố thủ trong nhà.

Tờ Người lao động đưa tin, khoảng 17h ngày 2/2 tại phường Long Bình (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) xảy ra một vụ chém người gây thương tích. Kẻ gây án được xác định là Võ Xuân Hưng (32 tuổi, ngụ tại phố 6, phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ).

Theo thông tin ban đầu, Hưng và vợ xảy ra mâu thuẫn nên vợ ôm con bỏ nhà đi. Đúng lúc này, chị T. (chị vợ của Hưng) chạy sang khuyên giải nhưng Hưng không chịu nghe. “Giận cá chém thớt”, Hưng liền gây sự với chị vợ.

Chưa dừng lại, trong lúc nóng giận Hưng vung dao tấn công gây thương tích cho chị T.. Sự việc sau đó được hàng xóm phát hiện và trình báo cơ quan chức năng. Còn chị T. được mọi người đưa đi Bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an phường xuống phong tỏa hiện trường và kêu gọi Hưng ra đầu thú. Tuy nhiên, đối tượng này không hợp tác mà chạy vào nhà, khóa trái cửa ôm bình gas cố thủ và dọa sẽ cho nổ tung tất cả mọi thứ.

Công an phường Long Đình ngay lập tức trình báo sự việc lên Công an TP Biên Hòa và đề nghị điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Phải mất 1 giờ thuyết phục, lực lượng chức năng mới vận động được đối tượng Hưng mở cửa đầu thú.

Sau đó, Hưng được áp giải về trụ sở Công an phương lấy lời khai. Được biết, Hưng là đối tượng cộm cán tại địa phương.

Chiều ngày 2/2, Công an TP Biên Hòa cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt tạm giữ đối tượng Võ Xuân Hưng (32 tuổi) để điều tra về hành vi chém người gây thương tích. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Liên quan đến hành vi gây án cố thủ trong nhà, hồi cuối tháng 11/2019 Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP Hồ Chí Minh) đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng H.N.Q. (24 tuổi, quê Tiền Giang) cho cơ quan thẩm quyền đưa đi cai nghiện ma tuý bắt buộc.

Theo điều tra, Q. có biểu hiện ngáo đá , la hét thất thanh ở khu vực phố Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Sợ đối tượng này gây án nên người dân đã báo Công an. Khi Công an đến nơi thì đối tượng này nhanh chóng cầm dao chạy lên tầng 2 nhà dân ở đường Bùi Viện cố thủ. Phải mất 30 phút lực lượng chức năng mới tiếp cận tướt con dao, khống chế đối tượng đưa về trụ sở Công an.

