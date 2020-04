Võ sư Đường Nhuệ - chồng đại gia Dương Đường là ai?

Từ hôm qua đến nay, cộng đồng mạng xôn xao thông tin nữ đại gia bất động sản Dương Đường (Nguyễn Thị Dương) – Giám đốc Công ty Bất động sản Dương Đường bị bắt phục vụ điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Cụ thể, chiều và tối ngày 7/4, Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khám xét nơi ở của nữ bị can tại số nhà 366 (đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình ) cũng là trụ sở Công ty Bất động sản Dương Đường nơi bà Dương làm Giám đốc.

Cùng ngày, Công an tỉnh Thái Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 30/3 tại số nhà 366 (đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Thị Dương (tức Nguyễn Thùy Dương, SN 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình), Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (SN 2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Vụ án được phát hiện, điều tra qua công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm.

Chồng đại gia Dương Đường có quan hệ với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Sau khi thông tin nữ đại gia Dương Đường bị bắt, dư luận bắt đầu chú ý đến đời tư của nhân vật này. Và một người liên quan đến bà Dương được tìm kiếm nhiều nhất là ông Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, chồng Dương). Ông Đường có biệt danh là võ sư Đường Nhuệ.

So với “tên tuổi” của vợ, ông Đường chẳng kém cạnh chút nào. Theo một số nguồn tin, ông Đường có mối quan hệ rộng từ anh em xã hội cho đến giới giải trí Việt và thậm chí cả một số quan chức cấp cao. Trong các bài đăng trên mạng xã hội , ông Đường từng chia sẻ nhiều hình ảnh chụp cùng các nghệ sĩ nổi tiếng, cuộc gặp gỡ với một số quan chức cấp cao.

Gương mặt của ông Đường còn xuất hiện trên youtube khi tham gia một số bộ phim thể loại “giang hồ mạng” được đăng trên youtube như Luật lệ giang hồ, Tỷ phú đè đại gia, Chạm mặt giang hồ 1,2,3…

Trong giới làng chơi, ông Nguyễn Xuân Đường được ví là dân chơi chịu chi. Từng có thời điểm, vợ chồng ông Đường nổi đình nổi đám trên mạng xã hội vì ông mời đến 50 ca sĩ đến dự sinh nhật vợ. Rồi một lần khác, ông bỏ ra hàng trăm triệu đồng mời nam ca sĩ nổi tiếng về hát kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

Trên mạng xã hội hay trên một số bài đăng, bà Nguyễn Thị Dương cũng luôn hành những lời có cánh cho chồng mình. Theo tin trên mạng xã hội, cặp vợ chồng đại gia này ăn ý cả trong công việc lẫn cách sống.

Cụ thể, ông Nguyễn Xuân Đường từng là người gây lùm xùm dư luận Thái Bình khi năm 2019, một tờ báo đăng tải thông tin ông này bị một số người dân tố cáo cho vay nặng lãi, hành hung, cố ý gây thương tích, đe dọa giết người, xiết nợ kiểu xã hội đen… tại Thái Bình.

Cặp vợ chồng cũng từng vường không ít lùm xùm tại đất Thái Bình

Cụ thể, hồi năm 2019, báo Pháp luật Việt Nam đăng thông tin, chủ doanh nghiệp chế biến, sản xuất gỗ Lâm Quyết là ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết có đơn trình báo, tố giác tội phạm đến cơ quan công an TP Thái Bình, tố cáo việc ông Nguyễn Xuân Đường chỉ đạo nhóm người xăm trổ, mang theo hung khí đến trụ sở Công ty Lâm Quyết để xiết nợ, đập phá đồ đạc, đuổi công nhân ra ngoài, lấy đi tài liệu, sổ sách.

Song ngày 7/5/2019, lãnh đạo Công an TP Thái Bình trả lời báo chí rằng, nhận được nguồn tin tố giác tội phạm. Sau khi xem xét các hình ảnh, chứng cứ, tổ chức lấy lời khai của những người có liên quan, cơ quan điều tra xét thấy không có dấu hiệu hình sự, phạm tội của nhóm người do ông Đường phái xuống Công ty Lâm Quyết nên đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Chưa dừng lại, ông Đường còn bị bà Định Thị Lý (SN 1964, trú TP Thái Bình) tố cáo nhận đòi nợ thuê, vô cớ đánh con trai bà là anh Mai Thế Duy bị thương tích 15% ngay tại phòng tiếp dân, trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP. Thái Bình vào năm 2014. Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”, song sau đó lại quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án. Được biết, hiện Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ này.

Còn với nữ đại gia Nguyễn Thị Đường, trước khi bị khởi tố, bắt tạm giữ, người phụ nữ này nổi tiếng với các vụ việc như Livestream (phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân) tố cáo một số cán bộ hải quan tại Cảng Hàng không Nội Bài sách nhiễu, làm luật khi bà ta vận chuyển hàng xách tay từ nước ngoài về, hay như việc tìm đến tận nhà tiến hành “xử đẹp” một người phụ nữ và quay clip đưa lên Facebook vì tội dám… Comment (bình luận) nói xấu về mình trên mạng xã hội.

