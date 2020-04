Võ sư Đường Nhuệ đóng vai trò gì trong vụ vợ cùng đàn em bạo hành phụ xe khách?

Liên quan đến vụ nữ đại gia Dương Đường (Nguyễn Thị Dương, SN 1980, trú tại số 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình ) và 2 đàn em gây thương tích cho anh T.N.A. (SN 1996, trú tại huyện Kiến Xương, Thái Bình) vào ngày 7/4, thượng tá Nguyễn Quốc Vương – Trường phòng Tham mưu thuộc Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Cơ quan điều tra sẽ tiến hành điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của ông Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ, SN 1091 – chồng của bà Dương) trong vụ án này.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10h40 ngày 30/3, anh A. và anh N.Đ.D. (SN 1984, trú tại huyện Đông Hưng, Thái Bình) – phụ xe chạy tuyến Thái Bình – Hà Nội (của công ty Phúc Cường) có vận chuyển một gói tài liệu của Công ty TNHH Đường Dương đi Hà Nội.

Công an tỉnh Thái Bình khám nhà bà Nguyễn Thị Dương

Do anh A. và người nhận hàng không thống nhất được địa điểm giao hàng nên nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến việc hàng bị giao muộn. Sau đó, ông Nguyễn Xuân Đường đã gọi điện đe dọa, yêu cầu anh A. về Thái Bình gặp mình.

Khoảng 18h30 cùng ngày, anh A. và người điều hành công ty Phúc Cường là ông P.V.Q. (SN 1978, trú tại TP Thái Bình) đến nhà ông Đường (cũng là trụ sở Công ty Đường Dương). Tại đây, ông Đường cùng vợ đã tra hỏi, đe dọa anh A.. Chưa dừng lại, các đối tượng Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh (lái xe của Dương) và Phạm Ngọc Quý đã đánh anh A. vỡ xương hàm, dập mũi ngay trước mặt ông Đường. Thậm chí, Dương cùng đàn em còn có hành vi nhốt anh A. tại đó.

Trong thời gian sinh sống tại đây, gia đình ông Đường không xảy ra điều tiếng gì. Bản thân bà Dương có tổ chức hoạt động thiện nguyện cho các hộ nghèo, tổ chức rằm trung thu cho các em nhỏ trên địa bàn. Ông Long cũng cho biết, địa phương không nắm được thông tin nhân thân bà Dương cũng như hoạt động kinh doanh của gia đình bà.

Công an tỉnh Thái Bình sẽ làm rõ vai trò của ông Đường trong vụ án này

Về vụ việc ngày 30/3, chỉ khi lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của bà Nguyễn Thị Dương, chính quyền địa phương mới nắm được sự việc.

Về vụ bạo hành phụ xe khách bên trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vai trò của từng đối tượng.

