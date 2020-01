'Vòng 3' cong vút sau 1 tháng nhờ bài tập mông đơn giản tại nhà

Để mặc đẹp, vòng 3 cong và săn chắc chính là yêu cầu hàng đầu. Nếu muốn biến ước mơ “mặc gì cũng đẹp” thành sự thật, hãy thử ngay những bài tập mông đơn giản tại nhà, chỉ sau 1 tháng bạn sẽ thấy được hiệu quả ưng ý.



Bước một bước rộng về phía sau và nghiêng về phía chân hỗ trợ, như trong hình.

Ngồi và uốn cong đầu gối của chân hỗ trợ. Đầu gối không nên vượt qua ngón chân.

Đứng lên và duỗi thẳng chân.



Lặp lại 15 lần và thực hiện 2 hiệp trên mỗi chân.



Bạn có thể cầm thêm tạ ở tay để tăng độ khó và hiệu quả cho bài tập.



Cong đầu gối như trong hình và thực hiện một động tác squat không hoàn chỉnh.

Giữ lưng thẳng và nghiêng về phía sàn. Nếu thực hiện đúng bạn sẽ cảm thấy căng ở mông.

Đứng lên.



Lặp lại 15 lần và làm 2 hiệp.



Bạn có thể dùng tạ hoặc bất kỳ vật nặng nào để tăng độ khó và hiệu quả cho bài tập.



Cong đầu gối một chút.



Giữ lưng thẳng và nghiêng về phía trước như trong hình. Nếu thực hiện đúng bạn sẽ cảm thấy căng ở mông.

Đứng lên.



Lặp lại 15 lần và làm 2 hiệp.

Nâng đầu gối trái của bạn lên và cảm nhận sự căng thẳng ở mông phải.



Lặp lại 25 lần và thực hiện 2 hiệp trên mỗi chân.



Lần lượt bước lên từng chân một, luân phiên thay đổi.

Nâng đầu gối phải lên cao và cảm nhận sự căng thẳng ở mông trái.



Lặp lại 20 lần và thực hiện 2 hiệp trên mỗi chân.



Bắt đầu ở tư thế plank như trong hình.

Nâng chân trái của bạn lên. Giữ vị trí này trong 2 giây.



Lặp lại 15 lần và thực hiện 2 hiệp trên mỗi chân.



Nằm úp mặt. Kéo cơ bụng hóp lại. Giữ hai chân lại với nhau.

Nâng bụng ra khỏi sàn hoặc thảm.

Mở rộng vòng tay ra phía sau.

Nhấc chân khỏi sàn.



Lặp lại 30 lần và thực hiện thành 2 hiệp.



Bắt đầu ở tư thế như trong hình A

Nâng cánh tay phải và chân trái, chạm vào ngón chân.



Lặp lại 15 lần và thực hiện 2 hiệp trên mỗi chân.



Nằm ngửa, dang tay ra bên cạnh.

Cong đầu gối sao cho bàn chân ở dưới đầu gối.

Nâng chân phải và hông lên.



Lặp lại 20 lần và thực hiện 2 hiệp trên mỗi chân.



Ngoài ra, để có được vòng 3 như ý, hãy thêm những thói quen này hàng ngày ngay từ hôm nay:



Ăn nhiều protein và chất béo lành mạnh.

Không ngồi vắt chéo 2 chân.

Tắm trước gương.

Massage người bằng bàn chải khô.

Uống nhiều nước hơn.

Ngủ ngon.



Giảm mỡ bụng với bài tập 5 phút mỗi ngày. Nguồn: Em Đẹp TV.