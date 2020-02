Vụ 16 người Trung Quốc ở chui tại Đà Nẵng: Công an đang làm rõ mục đích nhập cảnh

Công an TP Đà Nẵng phát hiện 16 người Trung Quốc lưu trú không khai báo với cơ quan chức năng. Trong đó có 2 người nhập cảnh ngày mùng 3 Tết (27/1) – đúng thời điểm virus corona ở Trung Quốc bùng phát.

Theo tin từ từ Pháp luật TP Hồ Chí Minh, ngày 11/2, Phòng Quản lý nhập cảnh (Công an TP Đà Nẵng) đã phối hợp với Công an quận Sơn Trà tiến hành kiểm tra khách sạn Vạn Xuân nằm trên đường Võ Nguyên Giáp.

Trước đó, qua trinh sát địa bàn thì phát hiện khách sạn cho người Trung Quốc lưu trú từ ngày 8/2. Ngay sau đó, một tổ công tác liên ngành được thành lập, tiến hành kiểm tra hành chính. Khách sạn này cho 16 người Trung Quốc lưu trú nhưng không khai báo.

Trong số 16 người ở chui thì chỉ có 12 người xuất trình được hộ chiếu, số còn lại không có. Hơn nữa, trong số đó có 2 người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 27/1 (ngày mùng 3 Tết) – đấy là thời điểm dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra đang bùng phát ở Trung Quốc.

Nhóm người ở chui đã bị cách ly

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với chủ, quản lý khách sạn về hành vi không khai báo tạm trú với cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó cũng tiến hành xác minh mục đích nhập cảnh của nhóm người này vào Việt Nam

Ngoài ra, để phòng trách dịch bệnh lây lan, cơ quan chức năng đã tiến hành cách ly, theo dõi tình hình Sức Khỏe của nhóm người này. Trong trường hợp âm tính với virus corona thì sẽ tiến hành các bước xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam.

Liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra, tính đến ngày 11/2, tại Việt Nam đã xác nhận 15 trường hợp dương tính với virus. Trong đó, bệnh nhân nhỏ nhất là ở Vĩnh Phúc. Bệnh nhi này được công bố dương tính với virus vào sáng nay.

Cụ thể, bệnh nhi 3 tháng tuổi bị nhiễm virus corona sau khi đến nhà bà ngoại ăn Tết. Ngay sau đó, hai mẹ con bệnh nhi đã được cách ly. Hiện sức khỏe người mẹ ổn định, cán bộ y tế đang giám sát chặt chẽ tình hình của bệnh nhi”.

Mẹ con bệnh nhi đang được cách ly để theo dõi và điều trị

Như vậy, tính đến 11/2, Việt Nam đã ghi nhận 15 trường hợp dương tính với virus corona, trong đó 10 trường hợp ở Vĩnh Phúc. Cụ thể:

1. Li Ding, 66 tuổi, ở Vũ Xương, Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc. Âm tính lần 1, dương tính lần 2.

2. Li Zichao, 28 tuổi (con của ông Li Ding), làm việc tại Long An . Đã khỏi bệnh và xuất viện sáng 4/2.

3. L.T.T.H., 25 tuổi, ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà, lễ tân tại khách sạn tại Nha Trang. Dương tính ngày 31/1. Đã khỏi bệnh.

4. N.T.T.T., 25 tuổi, ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá. Dương tính ngày 31/1. Đã khỏi bệnh.

5. P.V.C., 29 tuổi, ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Dương tính ngày 30/1, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

6. N.T.D., nữ, 23 tuổi, ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Dương tính ngày 30/1.

7. T.H.K., sinh năm 1947, quốc tịch Mỹ. Phát bệnh ngày 26/1, vào viện ngày 31/1.

8. V.H.L., nữ, 29 tuổi, ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Dương tính ngày 3/2.

9. T.C.P., 30 tuổi, ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Dương tính ngày 4/2.

10. P.T.B., nữ, 42 tuổi, ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Dương tính chiều 4/2.

11. P.T.T., 49 tuổi, (mẹ của bệnh nhân N.T.D.) ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Dương tính ngày 6/2.

12. N.T.T.D., 16 tuổi, (em gái của bệnh nhân N.T.D.) ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Dương tính ngày 6/2.

13. N.T.N., nữ, 29 tuổi, ở xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Dương tính ngày 7/2.

14. N.T.Y., 55 tuổi, lao động tự do tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (hàng xóm của công nhân N.T.D.). Dương tính ngày 9/2.

15. N.G.L., nữ, 3 tháng tuổi (sinh ngày 5/11/2019), địa chỉ xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là cháu ngoại của bệnh nhân P.T.B.

15 trường hợp dương tính với virus corona

