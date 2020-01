Vụ 18 phu vàng bị thảm sát giữa rừng sâu Quảng Nam [Kỳ 2]: Chủ mưu lộ diện

Vừa trình bày với công an huyện Giằng (sau này là huyện Nam Giang, Quảng Nam) về việc nhóm phu vàng của mình bị người dân tộc sát hại dã man thì ông Hòa lịm đi.

Ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1967, hiện đang sống ở huyện Tiên Phước) là nạn nhân duy nhất sống sót. Sau khi chạy đến Công an huyện Giằng trình bày xong thì ông ngất lịm đi và đưa các cán bộ y tế chăm sóc. Tiếp đó, họ đưa ông Hòa về Công an tỉnh để phục vụ điều tra. Ông Hòa ở đó suốt nửa năm trời cho đến khi vụ việc được làm sáng tỏ.

Sau này khi đã được trở về nhà an toàn, ông Hòa mới biết, nhóm người đó đã ra sức săn lùng ông nhưng không tìm thấy. Cũng theo ông Hòa, 24 kẻ gây án đều sống ở Tà Pơơ (huyện Nam Giang, Quảng Nam) và đa số vẫn còn sống.

Một cán bộ điều tra cho biết, kẻ chủ mưu là ông A Lung Tría , dù tuổi đã cao nhưng vẫn sống ở địa phương. Thời điểm năm 2017, ông Tría đã hơn 90 tuổi và đang sống ở thôn Vinh. Tuy tuổi cao nhưng ông vẫn rất khỏe mạnh. Ở thôn đó, ông Tría thuộc hàng danh giá. Ông Tría theo cách mạng từ sớm, hết làm liên lạc, rồi làm dân quân và năm 1960 được bầu làm Phó Bí thư xã.

Ông A Lung Tría là chủ mưu vụ thảm án kinh hoàng này

Sau giải phóng, ông nhận chức bí thư xã rồi đến chức Phó chủ tịch MTTQ huyện và đến khi vụ thảm án xảy ra thì ông nghỉ hưu. Ông Tría có nhiều con nhưng không hiểu vì sao họ mất dần. Con trai cả là người sáng dạ nhất, được ra Bắc tập kết rồi được cử sang Trung Quốc học nhưng sau đó không hiểu vì sao cũng chết ở bên đó. Niềm hy vọng duy nhất của ông là ở người con trai tên A Lùng Nơ (SN 1958 – giáo viên, dạy trường nội trú). Tuy nhiên, người này cũng sớm rời xa ông.

Theo ông Tría, nơi đồng bào Cơ Tu sống là mỏ vàng khổng lồ. Con sông Bung chạy qua xã ngày trước vàng sa khoáng rất nhiều, thế nên người dân tứ xứ đổ về tìm vàng nhiều. Chính vì thế, trong một lần đi từ trường về, con trai ông nói muốn đi vào rừng tìm vào bán lấy tiền xây trường cho học sinh. Nhưng vừa tìm được vàng anh đã bị cướp và sát hại dã man.

Mất mát quá lớn đó đã khiến ông Tría giận giữ. Cơn lôi đình làm mờ mắt lú đầu, ông Tría đã đi đến quyết định dại dột là trả thù cho con và gây ra cuộc thảm sát… (Còn nữa)

Tang thương xóm nghèo có phu vàng chết

