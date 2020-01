Vụ 18 phu vàng bị thảm sát giữa rừng sâu Quảng Nam [Kỳ cuối]: Chủ mưu dùng chó săn tìm kẻ sống sót

Chủ mưu biết rằng, ông Hòa là người duy nhất may mắn sống sót nên đã sử dụng chó săn để truy tìm.

Vụ 18 phu vàng ở Quảng Nam bị sát hại dã man trong rừng già từng gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên, dần dần nguyên nhân vụ án cũng được hé lộ ra. Trong đám phu vàng đó, chỉ có ông Nguyễn Văn Hòa là may mắn sống sót. Sau này, ông Hòa chuyển đến sinh sống ở huyện Tiên Phước.

Sau này ông Hòa biết được rằng, những người gây ra thảm án này đều sống ở Tà Pơơ (huyện Nam Giang, Quảng Nam). Kẻ chủ mưu là ông A Lung Tría. Nguyên nhân là do con trai ông bị cướp sát hại.

Theo ông Kriêng Hiền – một người đi những kẻ sát hại nhóm phu vàng kể lại rằng, khi họ đến ngã ba sông (ngã ba Vương, xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang) thì phát hiện đám phu vàng trên nên áp sát, giải đi). Đám phu vàng này đều còn rất trẻ, trên dưới hai mươi.

Theo chủ tính từ trước, thôn đội trưởng ra lệnh cho các chiến binh trói ngược khửu tay những tên phu vàng ấy rồi lùa họ vào rừng. Cứ chỗ rừng rậm rạp chưa có dấu chân người thì lùa đám phu vàng đi vào. Làm như vậy để phu vàng không biết mình bị dẫn giải đi đâu. Nếu có liều mình trốn chạy thì cũng không thể tìm thấy đường về được.

Nhớ lại thời khắc mình chỉ đạo dân bản gây ra tội ác kinh hoàng ấy, ông A Lung kể: “Khi hay tin lũ làng bắt được đám người giết con mình đã mang theo súng băng rừng chạy đến quả đồi nơi mà các phu rừng bị áp giải đến. Tất cả mọi người đã vào vị trí, súng đã lên nòng. Và ông Tría nổ súng đầu tiên. Những người sau đó cũng lần lượt lạnh lùng bóp cò giết người

Thời điểm đó, ông Hòa là người chứng kiến toàn bộ sự việc bởi ông may mắn phi thân vào lùm cây trước mặt. Ông lăn lông lốc như quả bóng xuống chân đồi rồi cố thủ trong lùm cây rậm rạp. Sau khi thấy yên ắng, ông Hòa di chuyển sang quả đồi bên cạnh quay mặt nhìn lại thì thấy một cảnh hãi hùng với các cộng sự mình nằm xuống.

Điều kinh hoàng hơn là sau khi các phu vàng bị sát hại, những người dân tộc này dựng họ dậy, cắt đầu. Ông Hòa nhìn thấy chừng 4 – 5 người bị cắt đầu thì hồn xiêu phách lạc, ông không dám nhìn nữa.

Sau này ông Hòa mới biết, không phải ai cũng bị cắt đầu. Tất cả những người bị cắt đầu đều có râu. Bởi người Cơ Tu cho rằng, những người khi còn sống mà có râu thì khi chết sẽ là con ma ác. Cắt đầu để con ác không thể về trả thù được.

Một kẻ trong nhóm hành quyết sau này kể lại rằng, sau khi hoàn tất thủ tục hành quyết, các phu vàng trên kiểm tra lại số lượng thì mới tá hỏa phát hiện thiếu mất một phu đào vàng. Lúc này, cả nhóm sát thủ mới tỏa đi khắp nơi để tìm kiếm, thậm chí còn huy động cả chó săn thiện nghệ nhưng vẫn không có kết quả gì. Cuối cùng những người này bỏ cuộc trở về buôn.

Sau khi thoát khỏi rừng sâu, ông Hòa đến Công an trình báo. Và chỉ trong vòng 1 tháng sau, những kẻ giết người bị bắt giữ hoặc được gia đình động viên tới đồn Công an đầu thú.

Vụ thảm án 5 phu vàng bị sát hại, chặt đầu

