Gia đình thảm thiết cầu cứu tìm 2 bé sinh đôi 7 tuổi mất tích bí ẩn bỏ lại xe đạp cách nhà 500m

Từ hôm qua đến nay, cư dân mạng đang chia sẻ mạnh mẽ vụ việc 2 bé trai sinh đôi mất tích ở Bình Phước với mong muốn có thể giúp gia đình nhanh chóng tìm được 2 bé.

Được biết, danh tính 2 bé mất tích chiều 30/4 chính là Nguyễn Võ Anh Kỳ và Nguyễn Võ Anh Kiệt (7 tuổi, ngụ Thôn An Lương xã Long Giang huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước). Trước đó, 2 bé Kỳ và Kiệt chạy xe đạp cùng nhau trên con đường trước nhà chiều 30/4, sau đó không thấy trở về. Gia đình đã tìm kiếm mọi ngóc ngách nhưng đều không thấy nên đã rất lo lắng và sợ hãi.

Hình ảnh 2 bé bị mất tích.

Anh Nguyễn Quốc Duy (ba của 2 cháu Kỳ và Kiệt) cho biết, vào chiều 30/4, 2 bé đi xe đạp chơi lòng vòng ở ngay tuyến đường trước nhà ở thôn An Lương. Mãi không thấy con về, gia đình đã tìm kiếm xung quanh nhưng chỉ thấy chiếc xe đạp của 2 bé bỏ lại ở cách nhà 500m. Sau đó, gia đình tiếp tục tìm kiếm nhưng vẫn không thấy 2 bé đâu.



Ngay lập tức, gia đình đã trình báo vụ việc lên Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Theo Tổ Quốc thông tin, khi hỏi thăm những đứa trẻ hàng xóm, 1 bé gái kể lại có trông thấy một người đàn ông mặc áo màu cam chạy theo sau 2 bé.





Đặc biệt, trước khi mất tích khoảng 1 tiếng mẹ 2 cháu còn vô tình chụp lại được hình ảnh các con đang vui đùa. Nhìn hình ảnh 1 bé mặc áo vàng, 1 bé áo xanh khiến nhiều người biết chuyện đều cảm thấy đau lòng và thương tiếc cho gia đình.

Đến tận đêm 30/4 vẫn không có manh mối gì về tung tích các bé.





Tờ Tiền Phong thông tin, đến 22 giờ đêm 30/4, Công an thị xã Phước Long cho biết vẫn đang triển khai lực lượng tìm kiếm, xác minh và điều tra về vụ việc. Tuy nhiên, đến tận đêm cùng ngày vẫn không có manh mối gì về tung tích các bé.

Hiện tại, nhiều người dùng mạng xã hội đang chia sẻ lời cầu cứu tìm con khẩn thiết của cha mẹ các bé. Nếu có thông tin hai cháu vui lòng liên hệ số điện thoại 113 hoặc công an gần nhất, hoặc liên hệ 0967.343.114



