Vụ 2 cha con cùng hãm hiếp con gái riêng của vợ đến có thai, tại sao người cha được tại ngoại?

Hôm qua (4/1) Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Tiến Thành (20 tuổi, ngụ tại xã Tân Lập) về tội Hiếp dâm . Đồng thời, Nguyễn Văn Tâm (44 tuổi, cha của Thành) cũng bị khởi tố bị can với cùng tội danh trên nhưng được tại ngoại.