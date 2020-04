Vụ 2 chiến sĩ công an Đà Nẵng hy sinh khi làm nhiệm vụ: Hé lộ chân dung các nghi phạm

Sau một đêm ráo riết truy tìm, Công an Đà Nẵng đã bắt được các đối tượng liên quan đến vụ 2 chiếc sĩ cảnh sát hy sinh khi đang truy đuổi nhóm đua xe, cướp giật.

Danh tính nhóm nghi phạm

Như SKCĐ đã đưa tin, khoảng 20h40 ngày 2/4, Trung tâm chỉ huy Thông tin TP Đà Nẵng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một nhóm đua xe và cướp giật xuất hiện trên đường phố.

Ngay lập tức, Công an quận Sơn Trà chỉ đạo, triển khai lực lượng truy đuổi nhóm này. Khi lực lượng chức năng truy đuổi đến khu vực cầu Mân Quang (thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) thì nhóm đối tượng này có hành vi lạng lách, đánh võng, vít ga chạy bạt mạng, bất chấp lời kêu gọi dừng xe của Công an.

Hiện trường vụ va chạm giao thông khiến 2 chiến sĩ Công an hy sinh

Trong quá trình truy đuổi nhóm đối tượng trên đã xảy ra va chạm giao thông khiến 2 đồng chí Cảnh sát giao thông – trật tự (Công an quận Sơn Trà) là Đại úy Đặng Thanh Tuấn (SN 1979) và Trung sĩ Võ Văn Toàn (SN 1997) hy sinh. Ngoài ra, vụ va chạm còn khiến một người dân là anh Mai Quốc Long (SN 1985, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) bị thương.

Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 1 nghi pohamj trong nhóm đua xe, đưa về trụ sở làm việc.

Liên quan đến vụ việc trên, ngay trong đêm, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã cùng nhiều lãnh đạo trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo điều tra. 9 thanh thiếu niên liên quan đã bị bắt tạm giữ. Danh tính các nghi phạm, cụ thể:

Nguyễn Đăng An (19 tuổi; Nguyễn Văn Huy (16 tuổi); Nguyễn Đình Hoàn (20 tuổi); Nguyễn Văn Cường (18 tuổi); Lê Ngọc Cường (16 tuổi); Nguyễn Văn Cường (17 tuổi); Nguyễn Đình Long (16 tuổi). Các nghi phạm đều trú tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ. Ngoài ra, 2 đối tượng khác đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chân dung các đối tượng liên quan đến vụ việc đêm qua

Thượng tá Phạm Minh Mẫn – Trưởng Công an quận Sơn Trà cho biết, đại úy Toàn là một cán bộ nhiệt huyết trong công việc. Khi được giao nhiệm vụ, anh luôn tận tụy, theo đuổi vụ việc đến cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ. Sự ra đi của hai đồng chí là mất mát lớn của đơn vị, để lại nhiều tiếc thương vô hạn trong lòng đồng chí, đồng nghiệp đã gắn bó với các anh trong suốt những năm tháng qua.

Sáng nay (3/4), Công an TP Đà Nẵng đã họp thống nhất làm báo cáo đề xuất Bộ Công an thăng quân hàm cho đại úy Đặng Thanh Tuấn và trung sĩ Võ Văn Toàn.

Người thân chết lặng khi nghe tin 2 chiến sĩ hy sinh

Được biết, 8h sáng ngày 3/4, linh cữu của đại úy Đặng Thanh Tuấn đã được đưa đến nhà tang lễ TP Đà Nẵng. Tại nhà tang lễ, ai cũng rơi nước mắt trước sự ra đi đột ngột của hai chiến sĩ Công an. Các anh hy sinh khi đang làm nhiệm vụ để lại người thân, đồng đội, nhân nhân sự uất nghẹn, xót thương vô hạn.

Mẹ đại úy Tuấn khóc hết nước mắt khi nghe tin con trai hy sinh

Bà Nguyễn Thị Hảo (63 tuổi, mẹ đại úy Tuấn) khóc nghẹn khi nhận được tin giữ con đã hy sinh. Bà Hảo cho biết, 2 con của đại úy Tuấn đang học lớp 5 và lớp 3. Vợ làm việc trong thư viện một trường cấp 2 ở quận Sơn Trà.

“Tuấn là người ngoan hiền, mẹ trách mắng gì cũng chỉ cười không bao giờ cãi lại. 2 tháng nay, công việc bận rộn nên mẹ con ít gặp nhau, có khi cả tuần mới ngồi cùng ăn một bữa”, bà Hảo ứa nước mắt kể.

Cũng theo lời bà Hảo, tối trước ngày mấy, gia đình đại úy Tuấn về ăn cơm còn tặng mẹ một hũ mắm tôm. Anh dặn mẹ ăn dần, hạn chế ra ngoài vì dịch bệnh. Nhưng bà Hảo chẳng thể ngờ được đây là món quà cuối cùng con trai tặng mình.



Còn ở phía Còn ở phía gia đình nhà trung sĩ Võ Văn Toàn, sáng nay, cả con ngõ dẫn vào nhà (đường Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) bao trùm không khí tang thương. Nhiều người dân không dấu được nước mắt khi nghe tin anh Toàn hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Gia đình và hàng xóm đang chuẩn bị tang lễ cho trung sĩ Toàn

Bà Đoàn Thị Thảo Ly (tổ trưởng dân phố, nơi gia đình anh Toàn sinh sống) kể, nhà Toàn có 2 anh em, em gái đang học đại học. Bố mẹ là cán bộ công chức nhà nước. “Nghe tin cháu Toàn hy sinh mẹ cháu ngất liên tục vì không chịu được nỗi đau quá lớn này. Toàn là đứa ngoan, cả xóm ai cũng thương”, bà Ly kể.

Có mặt từ đêm qua ở nhà anh Toàn, ông Võ Xuân Nguyên (chú ruột trung sĩ Toàn) kể, gần đây thỉnh thoảng Toàn mới về nhà vì bận làm nhiệm vụ và trực phòng dịch COVID-19. Thấy con vất vả nên trưa hôm qua mẹ Toàn có cùng em gái nấu bún đưa đến cho ăn. Nhưng cả gia đình cũng chẳng ngờ đây là bữa ăn cuối cùng của Toàn và đây cũng là lần cuối mẹ được nấu cho Toàn ăn.

Công an Đà Nẵng làm việc xuyên đêm để truy bắt nhóm nghi phạm

Nga Đỗ (t/h)