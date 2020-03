Vì sao 2 đôi nam nữ mắc kẹt trong núi cheo leo ở Sơn La?

Sau khi triển khai các biện pháp cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La đã giải cứu thành công 4 nạn nhân mắc kẹt trong hang đá nằm giữa lưng chừng dãy núi dựng đứng.

Liên quan đến vụ việc 2 cặp đôi nam nữ mắc kẹt trong hang đá, tối ngày 9/3, Công an TP Sơn La (tỉnh Sơn La ) xác nhận đã giải cứu thành công cho những người mắc kẹt trong hang đá. Hiện Sức Khỏe của những người này đã ổn định.

Theo thông tin báo Giao thông đưa trước đó, khoảng 11h30 ngày 9/3, Công an TP Sơn La nhận được thông tin về việ 2 cặp đôi nam nữ (4 nạn nhân) bị mắc kẹt tại một hang đó nằm giữa lưng chừng dãy núi đã dựng đứng tại bản Hài (thuộc phường Chiềng An, TP Sơn La). Được biết, vách đá này dựng đứng, khoảng cách từ mặt đất đến cửa hang là 300 mét, vô cùng nguy hiểm.

Xác định, vụ mắc kẹt này nếu không được giải cứu nhanh chóng có thể nguy hiểm đến tính mạng nạn nhân, vì thế, Công an TP Sơn La đã cử khoảng 50 can bộ, chiến sĩ đi giải cứu. Lực lượng chức năng leo đồi hơn 1 tiếng đồng hồ đến cửa hang và triển khai các biện pháp giải cứu nạn nhân.

Vị trí hang đá núi Hài

Vì hang đá nằm giữa vách núi dựng đứng, không có cây cố để leo bám nên khi tiếp cận được cửa hang, lực lượng dùng dây cứu nạn nhân cứu hộ lần lượt đưa được các nạn nhân tiếp đất an toàn. Khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 4 nạn nhân.

Đại diện Công an tỉnh Sơn La cho biết, 4 người mắc kẹt trong hang đá núi Hài bao gồm 2 nam, 2 nữ có hộ khẩu thường trú tại phường Tô Hiệu, TP Sơn La. Những người này mắc kẹt trong hang đá từ ngày 8/3.

Nguyên nhân ban đầu theo các nạn nhân là hang núi Hài để tìm hiểu, khám phá nhưng bị kẹt lại do dây leo bị đứt. Rất may sự việc đã được trình báo cơ quan chức năng kịp thời để lên phương án giải cứu nhanh chóng, thành công.

Được biết, núi Hài có diện tích 82ha, độ cao từ mặt đất lên đến hang là 300 mét. Tại khu vực này, vách núi dựng đứng, trơn trượt, rất nguy hiểm. Từ vụ việc trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không nên mạo hiểm leo trèo vào bên trong núi đá để tránh gây nguy hiểm tính mạng.

