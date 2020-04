Bình Định: Mải chụp ảnh “tự sướng” với đoàn tàu đang chạy, hai nữ sinh tử vong thương tâm

Vào thời điểm đó, tàu SE4 do lái tàu Thái Văn Hùng (trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển theo hướng Nam – Bắc chạy qua. Thấy tàu đang chạy, hai em học sinh “tranh thủ” chụp ảnh “tự sướng” . Bất ngờ, lực hút từ tàu khiến 2 nữ sinh mất thăng bằng ngã vào đường ray, tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó sự việc được trình báo lên cơ quan điều tra. Công an huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) nhanh chóng xuống phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong. Đồng thời, mời lái tàu và những người có mặt tại hiện trường về trụ sở làm việc. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Ảnh minh họa

Trước đó, vào tháng 10/2019 cũng xảy ra một việc cả gia đình 4 người chết đuối do mải mê chụp hình “tự sướng” ở Ấn Độ. Cụ thể, một người phụ nữ mới kết hôn và 3 thành viên khác trong gia đình đã bị nước cuốn trôi rồi chết đuối khi cố chụp hình selfie trên một dòng sông nước chảy xiết ở miền nam Ấn Độ. Vụ tai nạn nảy ra vào ngày 7/10/2019.

Khi đó, cặp vợ chồng mới cưới và 4 người khác cùng nắm tay nhau, đứng ở vùng nước sâu đến hông cùng chụp ảnh. Bất ngờ, một người phụ nữ trong nhóm bước hụt, bị trượt chân, kéo theo những người còn lại cùng ngã xuống. Người chồng chỉ cứu được một người phụ nữ, nhưng 4 người còn lại trong đó có vợ mới cưới và thiếu niên 14 tuổi bị nước xiết cuốn đi.

Cùng năm đó, một người đàn ông ở Odisha (một bang thuộc miền đông Ấn Độ) định chụp hình “tự sướng” cận cảnh cùng với voi thì bị con vật lấy vòi cuốn đến ngạt thở.

Ước tính từ năm 2011 đến năm 2017 đã có 259 người trên khắp thế giới tử vong vì cố chụp ảnh “tự sướng”. Trong đó số người chết cao nhất ở Nga, Ấn Độ, Mỹ, Pakistan. Việt Nam cũng từng ghi nhận trường hợp tử vong do chụp hình “tự sướng” nhưng không nhiều như các quốc gia trên.

