Giật mình với nguyên nhân khiến hai nam thanh niên ở quán cháo vịt bị truy sát tử vong

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng trên, ngày 9/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với Lê Văn Hải (SN 1996, quê Lâm Đồng), Nguyễn Thanh Tứ (SN 1991, ngụ quận 8), Dương Văn Tin (SN 1997, quê Quảng Nam) cùng 5 người khác về tội Giết người theo quy định của pháp luật

Theo kết luận điều tra, Hải cùng Tín và một số người khác là dân tỉnh ngoài đến quận 2 lái container nên quen biết và chơi với nhau. Nhóm này thỉnh hoảng hay rủ nhau đi nhậu nhẹ sau giờ lái xe căng thẳng.

Tối ngày 23/11/2018, nhóm của Hải đến quán cháo vịt nằm trên đường Nguyễn Thị Định (quận 2) để ăn nhậu. Cùng lúc, trong quá có Võ Tấn Phát (SN 1991, quê Đồng Tháp), Phạm Ngọc Quý (SN 1990, quê Long An) và 3 người khác cũng đang uống bia.

Trong lúc ăn uống, nhóm của Hải lấy thùng loa kẹo kéo ra hát karaoke. Thấy nhóm Hải hát vui, Phát sang xin hát ké một bài rồi về chỗ tiếp tục ăn nhậu với bạn bè.

Tuy nhiên, khi trả micro, Hải thấy Phát đang cười nên nói với Tín rằng, Phát cười để, khỉnh thường. Nhưng sau đó cả nhóm không nói gì và tiếp tục ăn nhậu. Một lúc sau, cả nhóm ra tính tiền đi về, chỉ còn Phát và Quý ngồi lại nhậu tiếp.

Dù đã trả xong tiền ăn về phòng trọ nghỉ ngơi rồi nhưng Hải vẫn luôn cảm thấy ấm ức trong lòng vì cho rằng nhóm Phát nhìn đểu mình. Chính vì thế, hắn rủ đồng bọn đi tìm nhóm của Phát để đánh dằn mặt cho bõ tức.

Thấy bạn bị truy sát, anh Quý dùng ly thủy tinh ném về phía Hải rồi bỏ chạy. Tuy nhiên nhóm của Hải đã dùng hung khí chém tới tấp, dùng đá tấn công anh Phát.

Gây án xong nhóm đối tượng này bỏ trốn khỏi hiện trường. Một số người dân sống gần đó chứng kiến sự việc đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu và trình báo Công an. Mặc dù đã được các bác sĩ cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên cả hai nạn nhân lần lượt tử vong ngay sau đó.

Công an vào cuộc điều tra, xác định được các nghi phạm trong vụ án và tiến hành ra lệnh tạm giữ phục vụ điều tra. Tại trụ sở Công an , Hải và đồng bọn đã cúi đầu thừa nhận hành vi tội ác của mình.

