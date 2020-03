TP.HCM: Clip 2 thanh niên cầm súng vào Bách Hóa Xanh cướp như phim hành động

Công an quận Tân Phú đang tiến hành điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại một cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn.

Trưa 28/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú cho biết đơn vị đang điều tra vụ cướp tài sản tại Bách Hóa Xanh TP.HCM

Vụ cướp xảy ra vào 21h55 ngày 27/3, khi các nhân viên cửa hàng Bách Hóa Xanh thuộc quận Tân Phú, TP.HCM đang kiểm đếm tiền sau một ngày kinh doanh . Lúc này, bất ngờ có hai thanh niên trùm kín mặt mũi, đội nón bảo hiểm đi vào cửa hàng. Trong cửa hàng khi đó có khoảng 5 nhân viên và một số khách hàng.

Hai thanh niên manh động cầm theo dao và vật nghi súng , khống chế, đe dọa nhân viên phải làm theo lời họ. Hai tên cướp yêu cầu nhân viên đưa toàn bộ số tiền đang kiểm đếm, sau đó tự xông vào khu vực bán hàng và kéo các tủ tiền. Cả hai nhanh chóng gom tiền vào túi. Sau khi lấy tiền xong, một trong hai tên còn nhảy vào khu vực máy tính, lấy đi CPU máy tính của cửa hàng rồi mới bỏ đi cùng đồng phạm. Vụ cướp xảy ra trong chưa đầy 5' khiến nhiều nhân chứng bàng hoàng. Khi hai tên cướp rời đi, nhân viên cửa hàng Bách Hóa Xanh mới dám gọi điện báo công an.

Nhận được tin báo, Công an quận Tân Phú đã nhanh chóng tới hiện trường, trích xuất camera, lấy lời khai các nhân viên cùng khách hàng để phục vụ công tác điều tra. Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm hai kẻ cướp manh động đã thực hiện hành vi cướp tài sản tại Bách Hóa Xanh.

Phía đại diện chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh đã xác nhận có vụ cướp xảy ra tại cửa hàng đại lý như trên, tuy nhiên chưa xác nhận thiệt hại của vụ cướp này. Một nguồn tin cho rằng số tiền bị cướp là khoảng vài chục triệu đồng, chưa tính chiếc CPU bị lấy cắp.

