Công an vào cuộc xác minh danh tính 2 thi thể nam giới nổi trên sông Sài Gòn

Sáng nay, người dân phát hiện 2 thi thể nam giới nối trên sông Sài Gòn đoạn qua quận Bình Thạnh. Hiện Công an đang xác minh danh tính 2 nạn nhân.

Theo tin từ Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh), sáng ngày 13/3, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 2 thi thể nam giới nổi trên sông Sài Gòn.

Ngay lập tức, Công an quận cùng với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường và trục vớt hai thi thể. Sau đó, Công an quận đã đưa 2 thi thể này về nhà xác để tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong.

Nơi phát hiện thi thể một trong hai nạn nhân

Theo thông tin từ Zing .vn, khoảng 8h cùng ngày, một người dân phát hiện vật thể lạ nổi trên mặt nước. Khi đến gần kiểm tra thì ngã ngửa vì đó là thi thể người. Người dân này phát hiện thi thể ở sông Sài Gòn, đoạn qua phường 13, quận Bình Thạnh.

Theo qua sát sơ bộ, nạn nhân là nam giới khoảng 40 – 50 tuổi. Trên người mặc áo thun ngắn tay màu xám, quần Tây đen. Ngay sau đó người này đã tri hô mọi người đến và trình báo sự việc lên Công an.

Khoảng 30 phút sau, một người dân khác phát hiện thêm thi thể nam giới nổi ở sông Sài Gòn đoạn qua phường 28, quận Bình Thạnh. Nạn nhân là nam giới khoảng 50 tuổi. Trên người mặc quần kaki dài, áo caro màu xanh. Trên tay người này phát hiện có đeo một chiếc đồng hồ.

Liên quan đến việc phát hiện thi thể tử vong ở sông suối, cách đây 2 ngày (11/3), người dân xã Điền Trung, huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) cũng pháy hiện thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy. Ngay sau đó sự việc được trình báo đến cơ quan chức năng

Thi thể người đàn ông đang phân hủy dưới suối

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch UBND xã Điền Trung cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 6h sáng ngày 11/3. Vào thời điểm trên, một người dân đi đánh cá trên suối Đại Lạn đoạn qua xã Điền Trung (huyện Bá Thước) bất ngờ phát hiện thi thể người đàn ông trôi lập lời dưới suối nên báo cơ quan chức năng. Danh tính nạn nhân là Trương Văn B. (SN 1991) ngụ thôn Cun Láo, xã Điền Trung. Nguyên nhân sự việc đang được điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Phát hiện thi thể nằm trong hòm suốt nửa tháng ở bãi rác

Nga Đỗ (t/h)