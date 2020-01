Xót xa phát hiện vợ chồng chết bất thường tại Quảng Nam ngày 27 Tết

Sáng ngày 22/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vẫn đang điều tra, làm rõ vụ 2 vợ chồng chết bất thường ở huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 21/1, người thân chị Võ Thị Tr. (SN 1990, ngụ thôn 4, xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước, Quảng Nam ) tử vong bất thường trên giường ngủ. Khi được tìm thấy, chị Tr. đã tử vong, trên đầu có vết thương. Tiếp tục tìm kiếm, người nhà phát hiện anh Trần Văn A. (chồng chị Tr., SN 1990) đã tử vong trong tư thế treo cổ ở vườn nhà.

Theo Dân Việt, lãnh đạo Công an Huyện Tiên Phước cho hay:"Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa vợ chồng. Hai nạn nhân tử vong để lại hai đứa con nhỏ, một bé 4 tuổi và một bé mới 2 tuổi. Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ”.

Được biết, trong thời gian gần đây, vợ chồng chị Tr. thường hay cãi cọ nhau, nguyên nhân có thể do ghen tuông. Chị Tr. và chồng cùng làm nông ở địa phương, nuôi con nhỏ.

Hiện Công an huyện Tiên Phước đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án thương tâm xảy ra vào ngày giáp Tết.

Trước đó, tại xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, Thanh Hóa người dân cũng phát hiện một cặp vợ chồng trẻ tử vong bất thường tại nhà riêng. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn T. tử vong trong tư thế treo cổ và chị Đào Thị T. chết gục ở giường, trên cổ có nhiều vết thương.

Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thịnh, ông Trịnh Hữu Huy cho biết không tìm thấy thư tuyệt mệnh tại nhà nạn nhân, nhưng anh trai anh T. có nhận được một cuộc điện thoại từ biệt. Nghi chuyện chẳng lành, gia đình anh trai tới nhà tìm hiểu thì phát hiện vợ chồng người em đã chết. Được biết, anh T. là lao động tự do, chị T. là công nhân, cả hai có 2 đứa con nhỏ nhưng đã được gửi ở nhà bà ngoại trông nom. Vụ việc được cơ quan chức năng địa phương điều tra, làm rõ.

