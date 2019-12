Sự thật bất ngờ vụ 3 người nước ngoài 'thôi miên' cướp tài sản

Như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin trước đó, ngày 28/12, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp bắt giữ thành công nhóm đối tượng người nước ngoài bị tố cướp tài sản bằng thủ đoạn... thôi miên.

Hai mẹ con bà Đinh Thị T. Ảnh: B. Trâm

Theo tố giác của hai mẹ con bà Đinh Thị T. (SN 1955, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế), tại khu vực cầu Truôi (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) nhóm 3 đối tượng đàn ông người nước ngoài đã dùng thuật "thôi miên" lấy đi 40 triệu Việt Nam sau đó lên chiếc xe ô tô con BKS 51G-732.79 chờ sẵn để bỏ trốn về phía nam theo hầm Hải Vân.

Nhận được đơn trình báo của mẹ con bàn T., Công an huyện Phú Lộc ( Thừa Thiên - Huế ) đã cấp báo cho Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng chặn bắt nhóm đối tượng ở hầm phía Nam Hải Vân sau đó bàn giao cho Công an huyện Phú Lộc điều tra làm rõ.

3 đối tượng người nước ngoài bị tố "thôi miên" cướp tài sản. Ảnh: CAND

Sau hơn 1 ngày điều tra, hôm 30/12, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết nhóm 3 người nước ngoài bị bắt giữ không hề "thôi miên" cướp tài sản như thông tin trước đó.

Cụ thể, qua xác minh, thu thập các chứng cứ, Công an huyện Phú Lộc xác định, bà Đinh Thị T. làm nghề bán vịt ở ven quốc lộ 1A đoạn gần cầu Truồi, xã Lộc An. Chiều hôm 28/12, nhóm 3 người đàn ông nước ngoài quốc tịch Iran đã dừng xe mua của bà Tâm một con vịt với giá 150.000 đồng. Nhóm này không hề có hành vi thôi miên để cướp tài sản như bà Tâm phản ánh. Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, cơ quan công an cũng cho biết, lúc đầu bà Tâm trình báo mất số tiền 40 triệu đồng nhưng sau đó lại đổi lời khai, nói rằng chỉ mất 10 triệu đồng!

Tuy nhiên, nhóm ba người quốc tịch Iran vẫn sẽ bị xử lý về hành vi Vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Theo báo CAND, khi du chuyển trong hầm Hải Vân, xe ô tô do 3 đối tượng điều khiển đã liên tục chạy vượt tốc độ cao, vượt quá quy định cho phép. Ngoài ra nhóm này còn chạy xe lấn làn, bất chấp quy định cấm vượt, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Kiều Đỗ (t/h)