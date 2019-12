Vụ 3 người tử vong bất thường ở nhà riêng: Có nạn nhân là người chuyển giới?

Cơ quan công an vừa cung cấp thông tin mới nhất liên quan đến vụ phát hiện 3 người tử vong bất thường tại nhà riêng.

Liên quan đến vụ phát hiện 3 thi thể trong căn nhà 5 tầng ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), mới đây, cơ quan chức năng đã cung cấp thông tin mới nhất về vụ việc.





Nguồn tin từ báo Infonet cho biết, đến chiều 29/12, các đơn vị nghiệp vụ của Công an quận Bắc Từ Liêm đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của 3 người.

Được biết, cả 3 nạn nhân đều là nữ và còn rất trẻ. Trong đó, có một nạn nhân là người chuyển giới ,... Một nguồn tin cho biết các nạn nhân đều là người quê Hải Dương , nguyên nhân vụ việc nhiều khả năng xuất phát từ ghen tuông (?). Hiện thi thể của các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng.

Căn nhà 5 tầng - nơi phát hiện thi thể các nạn nhân

Một người dân sống gần hiện trường phát hiện 3 thi thể tiết lộ: "Cả 3 nạn nhân đều còn trẻ, chủ nhà cũng mới mua nhà về đây khoảng 10 năm. Khi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc xong thì người nhà đã đưa nạn nhân về quê ở Hải Dương".

Trước đó, như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, khoảng 23h ngày hôm qua 28/12, người dân địa phương nghe thấy tiếng xôn xao tại ngôi nhà 5 tấng tại hẻm 193/180/35 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm và bất ngờ phát hiện có 3 người tử vong bên trong, trong đó có 1 người là chủ nhà.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân trình báo vụ việc cho chính quyền địa phương và lực lượng công an. Công an phường Phú Diễn và Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh, làm rõ vụ việc.

Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này...

Kiều Đỗ (t/h)