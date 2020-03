Thực hư chuyện 5 người nhà của nữ bệnh nhân số 35 được 'tạo điều kiện' rời khu cách ly

Như đã đưa tin, mạng xã hội lan truyền thông tin được cho là Trung tâm y tế quận Hải Châu (Đà Nẵng) "tạo điều kiện" cho 5 người nhà của bệnh nhân số 35 (là nữ nhân viên Điện máy xanh) rời khỏi khu cách ly.

Thông tin này được cho là xuất phát từ một bài chia sẻ của tài khoản Facebook có tên Gum Trần đăng tải với nội dung tự nhận là người nhà của bệnh nhân thứ 35, khẳng định bản thân đang ở khu cách ly.

Tài khoản có tên Gum Trần cho rằng cả 5 người được về nhà là do có sự đồng ý của bác sĩ



Người này cho rằng, trong suốt thời gian ở trong khu cách ly có sự giám sát của lực lượng chức năng và các bác sĩ. Mặt khác, cửa phòng cách ly bị khoá và cả nhà có đến 5 người thì không thể trốn được qua khỏi khu vực cách ly.



Người này một mực khẳng định cả gia đình rời khỏi khu cách ly là do được sự đồng ý của bệnh viện sau khi kết thúc 14 ngày cách ly kể từ lần cuối tiếp xúc với bệnh nhân ngày 5/3.



Người này nói thêm, sau khi về nhà thì được UBND phường vận động, giải thích nên đồng ý tiếp tục quay lại cách ly.



Trả lời về thông tin này, chiều 20/3, bác sĩ Võ Văn Đông, Phó GĐ Trung tâm y tế quận Hải Châu (Đà Nẵng) khẳng định, không có chuyện trung tâm cho 5 người nhà của nữ bệnh nhân thứ 35 mắc Covid-19 về nhà như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.



Ông Đông cho hay, tại phòng cách ly ở trung tâm có cửa trước và cửa sau. Phía sau là cửa nhôm đã được khóa lại nhưng chồng của nữ bệnh nhân số 35 đã phá cửa trốn về.



Ông Đông còn tiết lộ, người này hồi đầu mới vô cách ly không chịu hợp tác, phản đối bằng mọi cách để về nhà. Anh này cũng không hợp tác trong việc lấy mẫu dịch họng của con để làm xét nghiệm.

Trung tâm y tế quận Hải Châu, Đà Nẵng



Lực lượng công an cùng các bác sĩ phải rất vất vả để dỗ dành, khuyên nhủ anh này đi cách ly. Tuy nhiên, chỉ được vài hôm thì xảy ra chuyện.



“Phía trước công an trực 24/24, anh em ăn cơm không dám bỏ chốt. Trưa hôm qua anh Sinh (chồng) phá cửa nhôm đưa 4 người thân trốn về nhà", ông Đông nói và cho biết thêm, ngay sau khi phát hiện sự việc, các bác sĩ đã báo ngay với công an đưa xe cấp cứu chở về lại trung tâm y tế liền.



Được biết, nhóm người nhà của bệnh nhân số 35 được đưa đi cách ly tập trung từ ngày 10/3 và phải tới ngày 23/3 mới đủ thời gian cách ly 14 ngày. Hiện tại sau 2 lần xét nghiệm chồng nữ nhân viên siêu thị đang âm tính.

Ông Đặng Văn Khánh, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận (quận Hải Châu) cho biết, những người tự ý rời khu cách ly gồm chồng, 2 người em chồng, mẹ chồng và con của nữ bệnh nhân là nhân viên siêu thị điện máy.

Sở Y tế Đà Nẵng cũng đã xác nhận vụ việc 5 người trong gia đình nữ nhân viên siêu thị Điện máy Xanh mắc COVID-19 bỏ trốn khu cách ly về nhà.



Sau vụ việc, Sở chỉ đạo trung tâm y tế quận Hải Châu và các cơ sở y tế rà soát tăng cường gia cố các khu vực cách ly, đảm bảo an toàn đúng quy định nhưng không tạo tâm lý lo lắng cho những người được cách ly. Đồng thời, đề nghị công an TP chỉ đạo lực lượng được phân công tăng cường đảm bảo an ninh tại khu vực cách ly ở các cơ sở y tế, nâng cao cảnh giác với khu vực có các trường hợp đang cách ly có thể ra ngoài.

5 người bỏ trốn kể trên là người nhà của bệnh nhân N.T.T.N. (29 tuổi) tiếp xúc trực tiếp với 2 bệnh nhân người Anh tại siêu thị Điện máy Xanh vào tối 4/3. Đến ngày 8/3, 2 du khách này được xác định nhiễm COVID-19 là ca 22, 23.

Ngày 9/3, nữ nhân viên này đi khám tại bệnh viện và sau đó được xác định dương tính. Cơ quan chức năng đã phải khoanh vùng tiếp xúc của nữ bệnh nhân này và đưa đi cách ly nhiều người, trong đó có người thân bệnh nhân này.

