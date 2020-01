Phát hiện thêm 7 bộ xương người trong ngôi nhà vườn cao su Tây Ninh

Sau khi phát hiện 2 bộ hài cốt nằm trong túi vải, đến chiều 9/1, công an tiếp tục phát hiện thêm 7 bộ hài cốt khác trong nhà một người phụ nữ. Như vậy đã có tổng cộng 9 bộ hài cốt người được phát hiện.

Chiều 9/1, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cho biết công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Gò Dầu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc phát hiện 9 bộ xương người ở xã Phước Thạnh.

Hai hộp sọ cùng nhiều đoạn xương được phát hiện sáng 9/1 trong chiếc vali

Theo báo cáo ban đầu của Công an xã Phước Thạnh, khoảng 7h sáng 9/1, anh Đinh Văn Phong, người dân ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh đi đốt rác trong vườn nhà, phía sau rừng cao su. Sau đó, anh Phong phát hiện tại vị trí đốt rác có 2 bộ xương giống xương người đang phân hủy mạnh nằm trong vali nên vội vàng báo cho công an.



7 bộ xương được phát hiện trong túi vải sau đó



Nhận tin báo, Công an xã đã đến hiện trường, báo cáo cho công an huyện Gò Dầu có mặt tại hiện trường thu thập dấu vết, điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm, bước đầu cơ quan chức năng nhận định trong va li là 2 hộp sọ cùng nhiều khúc xương trong giai đoạn phân hủy nằm rời nhau.



Công an khám nghiệm hiện trường

Tiếp tục công tác khám nghiệm hiện trường, đến chiều 9/1, công an phát hiện thêm 7 bộ hài cốt khác trong nhà bà C.T.C.V. (SN 1957, là cô anh Phong).

Hiện vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.



Đi đốt rác phát hiện xương người. Video: Thanh niên

Hà Ly (t/h)