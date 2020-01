Tiết lộ sốc về nguồn gốc 9 bộ xương người trong vườn cao su ở Tây Ninh

Làm việc với cơ quan công an, bà Vân khai nhận 2 bộ xương người bị đốt cháy là do chồng bà mua lại của một người ở Đắk Lắk để bán cho người khác. Sau khi chồng chết, bà Vân đem vứt hai bộ hài cốt đi.

Tối 9/1, lãnh đạo Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã có báo cáo ban đầu về vụ phát hiện 9 bộ xương người trong vườn cao su ở xã Phước Thạnh, trong đó 2 bộ xương người bị đốt cháy và 7 bộ xương khác được tìm thấy sau đó.

Hiện trường khu vực phát hiện 2 bộ hài cốt.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 7h sáng cùng ngày, anh Đinh Văn Phong (ngụ tổ 2, ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu) đi dạo trong vườn cao su phát hiện dưới ao nuôi ba ba (đã bỏ trống, không còn nuôi) phía sau nhà mình có một chiếc túi vải kỳ lạ. Mở chiếc túi vải ra, anh Phong tá hỏa phát hiện bên trong có 2 bộ hài cốt đã bị đốt cháy nên trình báo với công an. Nhận tin báo, Công an xã Phước Thạnh, Công an huyện Gò Dầu có mặt ghi nhận sự việc.



Sau đó, Cục Kỹ thuật hình sự (C09), Bộ Công an, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh được triển khai đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.



7 bộ hài cốt được phát hiện sau đó.

Qua đó, công an thu giữ 2 bộ hài cốt đựng trong bao vải đã bị đốt cháy tại gốc cây cao su, nghi ngờ là xương người. Sau đó, đến trưa cùng ngày, công an tiếp tục phát hiện thêm 7 bộ hài cốt khác trong nhà bà Cao Thị Cẩm Vân (SN 1957, cô của anh Phong).



Theo Báo Giao thông, làm việc với cơ quan công an, bà Vân khai nhận 2 bộ hài cốt bị đốt cháy được chồng bà là ông Đinh Văn X. (SN 1951) mua lại của một người ở Đắk Lắk với mục đích đem về nhà bán lại cho một người không rõ lai lịch. Tuy nhiên sau đó, giao dịch không thành công, ông X. không rõ vì lý do gì đã qua đời nên bà Vân vứt 2 bộ hài cốt trên ra vườn. Còn 7 bộ hài cốt còn lại, bà Vân nói không biết gì.

Hiện công an huyện Gò Dầu đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh điều tra và xác minh lai lịch các bộ hài cốt được phát hiện.

Your browser does not support HTML5 video.

Đi đốt rác phát hiện xương người. Video: Thanh niên

Xem thêm: Phát hiện thêm 7 bộ xương người trong ngôi nhà vườn cao su Tây Ninh

Hà Ly (t/h)