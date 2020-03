Vụ án đánh người ở Cà Mau bị trả hồ sơ nhiều lần vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

Cáo trạng 2 phiên sơ thẩm gần giống nhau

Ngày 26/2/2019, Tòa án Nhân dân (TAND) TP.Cà Mau mở phiên xét xử sơ thẩm (lần 1) đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Huệ (ngụ số 8 Liên kế, vành đai 2, khóm 6, P.9, TP.Cà Mau) về tội cố ý gây thương tích. Bị hại trong vụ án này là ông Lâm Tuấn Anh (số 9 liên kế 28 Vành Đai 2). Ngoài ra, còn một nhân vật được nêu tên trong cáo trạng là ông Dương Trường Sơn (chồng bị cáo) với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Phiên tòa sơ thẩm lần 1 xác định bị cáo Huệ phạm tội cố ý gây thương tích và tuyên án 6 tháng tù giam sau khi đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ. Không đồng ý với cáo trạng cũng như bản án, bị hại Lâm Tuấn Anh đã kháng cáo lên phúc thẩm, TAND tỉnh Cà Mau.

Lý do được ông Tuấn Anh đưa ra là cáo trạng của Viện KSND TP.Cà Mau bỏ lọt tội phạm. Ông Lâm Tuấn Anh khẳng định người đánh ông nhiều nhất, và gây ra thương tích trên người nhiều nhất là Dương Trường Sơn, bị cáo Huệ là người giúp sức. Việc Cơ quan điều tra, Viện KSND TP.Cà Mau không khởi tố ông Dương Trường Sơn là bỏ lọt tội phạm.

Khẳng định ông Dương Trường Sơn là người gây ra hầu hết vết thương trên người nhưng không bị khởi tố nên ông Lâm Tuấn Anh đã gửi đơn cầu cứu khắp nơi

Tại phiên phúc thẩm (ngày 11/6/2019), TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Ngày 13/2/2020, TAND TP.Cà Mau mở lại phiên sơ thẩm (lần 2) để xem xét tội trạng của bị cáo Huệ trước Pháp luật . Viện KSND TP.Cà Mau giữ quyền công tố trong phiên tòa này.

Theo ba luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại Lâm Tuấn Anh tại phiên tòa sơ thẩm, cáo trạng trong phiên sơ thẩm lần 2 không khác gì so với cáo trạng lần 1. Chỉ khác là việc thay vì xem xét vai trò của Dương Trường Sơn trong vụ án thì cáo trạng của Viện KSND TP.Cà Mau vẫn không nói đến. Điều đáng nói hơn là trước đó trong phiên phúc thẩm TAND tỉnh Cà Mau đã hủy án và trả hồ sơ về cho Viện kiểm sát vì lý do có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Thực tế, cáo trạng tại phiên sơ thẩm lần 2 được đại diện Viện KSND TP.Cà Mau công bố tại tòa, cái tên Dương Trường Sơn thực sự mờ nhạt. Kết luận giám định pháp y thương tích kết luận bị hại Lâm Tuấn Anh bị hai vật tày hung khí gây thương tích bị gãy xương sườn, tràn dịch màng phổi , đa chấn thương, nhiều vết thương khác trên toàn bộ phần lưng, hai bên hông, hai cẳng chân, có cả vết thương ở đầu phải cấp cứu tại bệnh viện và nằm điều trị nhiều ngày.

Có hay không việc bỏ lọt tội phạm?

Trong đơn gửi các cơ quan tố tụng mới đây, ông Lâm Tuấn Anh tố cáo điều tra viên (ĐTV) Nguyễn Minh Đương là người điều tra vụ án này bởi 2 lý do:

Thứ nhất, ngay khi vụ việc xảy ra camera an ninh đã không được điều tra viên tạm giữ với lý do không thuộc thẩm quyền. Mãi tới 3 tháng sau camera này mới được Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau tạm giữ, trong tình trạng hỏng hóc, không dữ liệu.

Thứ 2, biên bản thực nghiệm hiện trường lại có chữ ký của người làm chứng mặt dù người đó không có mặt tại hiện trường. Bên cạnh đó, biên bản còn nhầm lẫn bằng việc thay vì ghi bị cáo Huệ là người đánh thì lại ghi là vợ của bị hại là người đánh.

PV đã liên hệ Công an TP. Cà Mau để tìm hiểu, tuy nhiên Trưởng Công an TP.Cà Mau ông Hồ Việt Triều cho rằng hiện tại hồ sơ đang nằm ở Viện KSND TP.Cà Mau, cùng với đó chưa được sự cho phép của Công an tỉnh Cà Mau nên ông Triều từ chối trả lời.

Trả lời PV, Viện trưởng Viện KSND TP.Cà Mau Trần Văn Hùng để tìm hiểu rõ hơn những vấn đề tồn tại trong vụ án.

PV đặt nghi vấn: Bị hại Lâm Tuấn Anh phản ánh rằng kết luận giám định thương tích thể hiện vết thương trên người ông Tuấn Anh do 2 hung khí gây ra, trong khi đó bị cáo Huệ khai chỉ cầm một cây tuýt Inox (hung khí) tấn công Tuấn Anh. Vậy, hung khí còn lại để tạo ra vết thương trên người bị hại là từ đâu?

Viện trưởng Viện KSND TP.Cà Mau cho rằng vụ án đang được xem xét lại và từ chối cung cấp thông tin hồ sơ.

Tại phiên tòa sơ thẩm (lần 2), luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại Lâm Tuấn Anh khẳng định dù căn cứ vào bất cứ lời khai nào thì ông Dương Trường Sơn cũng phải bị khởi tố với tội danh đồng phạm

Các luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại Lâm Tuấn Anh trong phiên tòa rằng: Căn cứ vào lời khai của bị hại hoặc của bị cáo hay người có quyền và nghĩa vụ liên quan thì dù chấp thuận lời khai nào cũng đủ căn cứ để khởi tố ông Dương Trường Sơn với vai trò đồng phạm theo quy định của Bộ luật hình sự.

Bởi lẽ, nếu căn cứ vào lời khai của bị hại thì ông Dương Trường Sơn là người trực tiếp gây thương tích. Nếu căn cứ vào lời khai của bị cáo và ông Dương Trường Sơn: “Dương Trường Sơn xông ra định đánh nhưng bị Lâm Tuấn Anh chụp được cây, không đánh được. Bị cáo Huệ lợi dụng giằng co của 2 người đàn ông này, dùng hung khí tấn công liên tiếp vào người ông Lâm Tuấn Anh”. Với lời khai này, theo luật sư đã cũng đủ căn cứ để khởi tố ông Sơn với vai trò đồng phạm. Bởi ông Sơn trực tiếp giúp sức để bị cáo Huệ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cùng với việc tìm hiểu có hay không căn cứ theo quy định của pháp luật để khởi tố ông Dương Trường Sơn (theo phân tích của luật sư nói trên), PV cũng đã đặt câu hỏi liên quan đến việc giám sát của Viện KSND TP.Cà Mau đối với quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ của ĐTV trong vụ án.

Viện trưởng Viện KSND TP.Cà Mau Trần Văn Hùng tiếp nhận thông tin và cho biết sẽ xem xét lại thấu đáo hồ sơ vụ án. Ông Hùng khẳng định sẽ không bỏ lọt tội phạm cũng như không gây oan sai cho bất cứ ai. Mọi thông tin sẽ được thể hiện rõ trong cáo trạng ở phiên tòa sơ thẩm (lần 3).

Viện KSND Tối cao vào cuộc Ông Lâm Tuấn Anh – bị hại trong vụ án cho biết vừa được đại diện Viện KSND Tối cao mời lên làm việc theo đơn tố cáo của ông. Trưởng Công an TP.Cà Mau cũng xác nhận ĐTV của vụ án vừa làm việc với đoàn công tác của Viện KSND Tối Cao. Sáng 16/3/2020, Viện trưởng Viện KSND TP.Cà Mau Trần Văn Hùng cũng xác nhận. Ông Hùng cho rằng đây là hoạt động bình thường của Viện KSND Tối cao khi có đơn thư của công dân.





Thế Mỹ