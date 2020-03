Chân dung sát thủ máu lạnh đoạt mạng sư thầy và phật tử trong chùa Quảng Ân

Liên quan đến vụ án mạng ở chùa Quảng Ân (thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) khiến 2 người chết, 1 người bị thương, chiều 26/3, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Đối tượng Nguyễn Thanh Tâm

Nguyễn Thanh Tâm là nghi phạm sát hại 2 người tại chùa Quảng Ân. Chiều 26/3, đại tá Phạm Thật - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận khẳng định, Tâm sa lưới sau 48 giờ gây án.



Như đã đưa tin trước đó, tối 22/3, tại chùa Quảng Ân xảy ra vụ án mạng thương tâm khiến thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, 59 tuổi) tử vong trong căn phòng phía sau nơi thờ tự của chùa. Qua xác minh ban đầu, Tâm vào chùa thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nhưng bị phát hiện. Tâm đã dùng gậy đánh thượng tọa Thích Nguyên Lộc và Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi, người làm công quả trong chùa) tử vong.



Tại hiện trường bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ của Yến) bị đánh bất tỉnh được đưa đi cấp cứu. Đến 16h cùng ngày các nạn nhân được phát hiện, đều bị thương ở đầu và có nhiều vết bầm tím.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng. Xe máy các nạn nhân vẫn còn, tài sản trong chùa không có dấu hiệu bị lục lọi, xáo trộn. Trong khi đó, trưa 23/3 Tâm đi xe máy đến quận 9, TP.HCM lẩn trốn.

Công an điều tra tại hiện trường vụ án mạng



Thượng tọa Thích Nguyên Lộc đã xuất gia trên 35 năm tại chùa này. Dù chùa Quảng Ân mới được xây ngay phía trước nhưng ông vẫn ở tại ngôi chùa cũ cách đó khoảng 300 m. Thầy Lộc thường ở cùng một đệ tử. Nhưng tối hôm trước xảy ra án mạng, người này vào TP.HCM.



Xác định đây là vụ án mạng, ngày 25/3, Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra tại chùa Quảng Ân đồng thời trích xuất camera an ninh quanh khu vực nhà chùa để khoanh vùng đối tượng.



Cơ quan điều tra nhận định, nguyên nhân ban đầu vụ án mạng ở chùa Quảng Ân (Bình Thuận) xuất phát từ tư thù cá nhân chứ không phải vụ giết người, cướp của.



Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã xác lập chuyên án. Sau 48 giờ tích cực điều tra, ban chuyên án đã bắt giữ Nguyễn Thanh Tâm. Cảnh sát đang truy tìm tang vật vụ án cùng hung khí Tâm dùng để gây án.



