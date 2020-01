Vụ án mạng thương tâm vì… mượn áo khoác không trả

Công an tỉnh Gia Lai thông tin, ngày 16/1, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Tài (21 tuổi, trú tại phường yên Đỗ, thành phố Pleiku, Gia Lai ) để điều tra về hành vi giết người theo quy định của Pháp luật

Theo những thông tin bước đầu, giữa Nguyễn Tiến Tài và Võ Chí Công (21 tuổi, trú tạo phường Trà Bám TP Pleiku) có mối quan hệ bạn bè với nhau. Hai người thường xuyên rủ nhau đi chơi, ăn uống.

Trong một lần đi chơi, Công có mượn của Tài một chiếc áo khoác. Vì trời lạnh nên nhiều lần Tài hỏi Công để lấy lại áo khoác. Sự việc trên đã dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người.

Đỉnh điểm vụ việc là vào 21h ngày 15/1, Tài và Công nhắn tin thách thức nhau. Cuối cùng cả hai hẹn nhau ra trước cửa siêu thị Co.opmart (tổ 4, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku) để giải quyết.

Tại đây hai người tiếp tục cãi nhau “chuyện cái áo khoác”. Tuy nhiên, Tài bất ngờ rút dao đã thủ sẵn trong người đâm 1 nhát trúng ngực, 1 nhát trúng lưng của Công.

Nguyễn Tiến Tài tại cơ quan điều tra

Phát hiện sự việc, một số người sống gần đó đã gọi xe đưa Công đi Bệnh viện cấp cứu . Nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó. Gây án xong, Tài đến Công an đầu thú.

Về nạn Công, sau khi tử vong đã được chuyển đến nhà xác để phía Công an tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong. Hoàn thành xong khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể lại cho người thân đưa về quê tổ chức an táng.

Liên quan đến các vụ giết người vì mâu thuẫn, ngày 23/10/2019, TAND TP Hà Nội đã đưa Hoàng Ngọc Kiền (57 tuổi, trú tại huyện Đông Anh) ra xét xử vì tội Giết người. Vụ án mạng xảy ra vào năm 2004 tại Cộng hòa liên bang Nga. Tuy nhiên, gây án xong bị cáo bỏ trốn về nước và 14 năm sau mới ra đầu thú.

Theo cáo buộc, năm 1987, ông Kiền sang Nga làm thuê. Sau 10 năm thì kết hôn , sinh con với bà Inna Andeevna (42 tuổi, quốc tịch Nga). Sáng ngày 23/10/2004, mẹ vợ ông Kiền dẫn theo nhóm bạn, trong đó có ông Sergei Mikhailovich, đến căn hộ tập thể nơi vợ chồng Kiền sống.

Trưa cùng ngày họ tổ chức ăn uống cùng nhau còn bà Inna đi vào phòng nghỉ. Tuy nhiên, do Sergei bật nhạc to nên bà Inna đã ra đề nghị bật nhỏ lại. Thấy vậy, vị khách này đập ngã nữ chủ nhà.

Chứng kiến sự việc, ông Kiền chạy vào can ngăn, bảo vệ vợ nhưng bị đối phương tấn công lại. Trong lúc xô xát, bị cáo đã lấy con dao nhọn trong bếp đâm nhiều nhát vào người ông Sergei tử vong. Gây án xong, Kiền trốn về Việt Nam. Đến năm 2019 mới ra Công an Hà Nội đầu thú.

Nga Đỗ (t/h)