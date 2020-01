Vụ ba mẹ con bị bắn thương vong đêm mùng 2 Tết: Thư tuyệt mệnh của nghi phạm hé lộ tình tiết bất ngờ

Liên quan đến vụ ba mẹ con chị Võ Thị H. bị súng bắn thương vong đêm mùng 2 Tết ở Quảng Trị, nghi phạm Nguyễn Ngọc Lễ (44 tuổi, trú tại thôn Tân Hào, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) được cho là đã tự sát trên rẫy cà phê gần nhà và để lại một lá thư tuyệt mệnh.

Ngày 28/1, công an huyện Hướng Hóa cho biết đã thu giữ lá thư đồng thời công bố nội dung những gì nghi phạm Lễ đã viết.

Theo nội dung bức thư, giữa Lễ và chị H. nảy sinh tình cảm được khoảng nửa năm, trước khi Lễ đến làm việc tại nhà chị H. Thời điểm đó, chị H. đã có hai con, chồng đã mất. Biết được mối quan hệ tình cảm giữa hai người, mẹ chị H. cũng như hai đứa trẻ tỏ ý không chấp nhận.

Trong những ngày nghỉ tết vừa qua, chị H. đưa con ra Thanh Hóa thắp hương cho người chồng đã mất thì Lễ gây gổ và nảy sinh mâu thuẫn.



Đến tối 26/1 tức mùng 2 Tết, ba mẹ con chị H. về lại nhà thì Lễ có ghé qua nhà. Cả hai xảy ra cãi vã, trong lúc nóng giận Lễ nói giết chị H.. Còn chị H. nói nếu giết thì giết luôn cả ba mẹ con. Sau đó Lễ bỏ về nhà mình lấy súng quay lại nhà chị H. và bắn cả ba mẹ con.

Sau khi gây án, Lễ chạy xe máy lên đồi cà phê cách nhà khoảng 2 km. Ngày hôm sau, người dân phát hiện thi thể Lễ bên cạnh là khẩu súng, nghi là nổ súng tự sát. Được biết, chị H. đang là giáo viên, còn Lễ từng có tiền án tiền sự về tội vô ý làm chết người.

Sau khi chị H. mất, một số tổ chức, cá nhân đã đứng ra kêu gọi cộng đồng hỗ trợ hai con chị H. để các em tiếp tục được đi học.

