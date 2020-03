Vụ bác sĩ Hải Dương bị nhóm côn đồ hành hung: Phó Thủ tướng, Bộ Y tế vào cuộc chỉ đạo

Chiều ngày 19/3, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về trường hợp bác sĩ ở Trung tâm y tế huyện Bình Giang (Hải Dương) bị nhóm côn đồ hành hung.

Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, xử lý nghiêm nhóm hành hung nam bác sĩ để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Cũng trong ngày 19/3, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Hải Dương về việc xử lý thông tin bác sĩ bị bạo hành tại Trung tâm y tế huyện Bình Giang.



Theo đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế Hải Dương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương, điều tra làm rõ vụ việc để truy cứu trách nhiệm đối với các đối tượng hành hung nhân viên y tế. Đồng thời cần trấn an tinh thần nhân viên y tế tại khoa Ngoại cấp cứu và nhân viên toàn Bệnh viện để tiếp tục yên tâm công tác.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế Hải Dương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn nghiêm túc triển khai Chỉ thị 03/CT-BYT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường bảo đảm an ninh trật tự bệnh viện, tiếp tục phối hợp với cơ quan Công an địa phương tăng cường an ninh trật tại các bệnh viện theo tinh thần của Quy chế số 36/KCB-CSQLHC ngày 28/01/2019.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở báo cáo kết quả xử lý vụ việc Cụ để tổng hợp báo cáo về lãnh đạo Bộ Y tế.

Bác sĩ bị hành hung ngay tại phòng làm việc. Ảnh: Người Đưa Tin

Trước đó, như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, ngày 18/3, bác sĩ Lê Ngọc Sơn (27 tuổi, khoa Ngoại) đã bị một nhóm côn đồ hành hung khi đang làm việc tại Trung tâm y tế huyện Bình Giang.



Cụ thể, theo công an địa phương, chiều 18/3, Phạm Đức Hùng (21 tuổi, trú tại thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang) bị ngã xe máy nên được Vũ Đình Cường (21 tuổi) và nhóm bạn đưa vào trung tâm y tế huyện để điều trị.

Lúc này có nhiều bệnh nhân, bác sĩ Vũ Thành Đạt đánh giá vết thương của Hùng không nghiêm trọng nên không ưu tiên chữa trị ngay. Bất bình với quyết định này, nhóm thanh niên lao vào xô xát với bác sĩ Đạt.

Thấy vậy, bác sĩ Lê Ngọc Sơn liền vào can ngăn thì bị Ngô Nguyên Minh (22 tuổi, trú tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang) hành hung, đấm, tát liên tiếp vào mặt. Bác sĩ Sơn cũng đã vung tay đánh trả để tự vệ.

Sau đó 5 phút, Hùng, Minh và 5 người khác quay trở lại Trung tâm y tế huyện Bình Giang tìm đánh bác sĩ Sơn tại phòng làm việc cá nhân. Nhóm này dùng gậy sắt, vợt cầu lông đánh thẳng vào mặt và đầu bác sĩ gây chấn thương, chảy nhiều máu rồi bỏ đi.

Sau đó bác sĩ Sơn được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương để điều trị gãy mũi cùng nhiều vết thương phần mềm ở đầu và người.



Ngày 19/3, Công an tỉnh Hải Dương cũng đã triệu tập 7 đối tợng liên quan vụ hành hung tại Trung tâm y tế huyện Bình Giang để điều tra, làm rõ.

Kiều Đỗ (t/h)