Bác sĩ bị tố 'ôm nữ sinh viên thực tập ngủ trong ca trực' là người có chuyên môn, đạo đức tốt

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ bác sĩ ôm sinh viên ngủ ở Nghệ An, ngày 21/1, ông Trần Tất Thắng - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, Ban giám đốc Bệnh viện vừa họp và thành lập tổ công tác để xác minh thông tin một bác sĩ của bệnh viện có hành vi ôm nữ thực tập sinh ngủ trong ca trực tại Bệnh viện

Bác sĩ ôm cô gái nằm ngủ dưới chiếu. Ảnh: Facebook.

Bác sĩ được phản ánh trong vụ việc này là ông H.T.P. (Bác sỹ Khoa Phẫu thuật tim mạch lồng ngực). Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông P. để phục vụ công tác xác minh điều tra sự việc. Thời gian tạm đình chỉ công tác đối với ông P. có hiệu lực từ ngày 22/1.



Cũng theo vị Phó Giám đốc Bệnh viện, bác sĩ H.T.P. đã công tác nhiều năm tại bệnh viện. Suốt quá trình công tác người này được đánh giá có chuyên môn tốt, đạo đức tốt và chưa bao giờ bị phản ánh về bất cứ sự việc nhạy cảm nào.

Trước đó, ngày 20/1, trên mạng xã hội facebook lan truyền hình ảnh một người đàn ông mặc áo nhân viên y tế, nhưng bên dưới chỉ mặc quần sịp và nằm ngủ trên chiếu ở nền nhà. Một số hình ảnh cho thấy người này còn ôm một cô gái, trên bàn có nhiều tập hồ sơ bệnh án có logo của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Bác sĩ chỉ mặc mỗi chiếc quần lót



Cùng với hình ảnh được lan truyền, nhiều thông tin cho rằng người đàn ông trong ảnh nói trên là một bác sĩ công tác tại Khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Còn cô gái mặc áo đen được người này ôm là sinh viên đang thực tập tại Khoa Ngoại lồng ngực của bệnh viện.



Sau khi thông tin và những hình ảnh được lan truyền, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã có văn bản gửi Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An yêu cầu giám đốc bệnh viện xác minh thông tin này để xử lý nghiêm nhân viên vi phạm theo quy định (nếu có).

Văn bản nêu rõ, Sở nhận được thông tin nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vi phạm đạo đức của cán bộ y tế khi có hành vi như hình ảnh đã chụp lại. Bệnh viện phải xem xét và gửi báo cáo kết quả về Sở trước ngày 5/2.



Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục xác minh làm sáng tỏ sự việc này.

Your browser does not support HTML5 video.



Cưỡng hiếp, đánh đập nữ điều dưỡng, bác sĩ da liễu bị bắt. Nguồn: VTC 14