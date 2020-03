Hé lộ chân dung bác sĩ thú y ngày hành nghề, tối rình cướp tài sản, hiếp dâm phụ nữ ở Bình Dương

Công an huyện Dầu Tiếng ( Bình Dương ) cho biết, đã ra lệnh tạm giữ đối với Nguyễn Trọng Tấn (SN 1993, ngụ ở Bình Dương ) để phục vụ công tác điều tra về hành vi cướp tài sản, hiếp dâm. Tấn bị cáo buộc chính là kẻ gây ra hang chục vụ cướp tài sản, có hành vi hiếp dâm trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

Theo điều tra, Nguyễn Trọng Tấn là bác sĩ thú y. Ban ngày, Tấn hành nghề thú đi nhiều cung đường, đến nhà nhiều người dân để chữa bệnh cho gia súc, gia cầm. Hết giờ hành chính, đến tối về Tấn đi rình phụ nữ ở những cung đường vắng vẻ rồi khống chế cướp tài sản và hiếp dâm nạn nhân.

Kể từ sau Tết Nguyên đán, trên địa bàn huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương), tại các đoạn đường, khu vực rừng cao su vắng vẻ ở xã Long Tân và Long Hòa xảy ra nhiều vụ cướp tài sản, hiếp dâm. Các nạn nhân đã đến Công an huyện Dầu Tiếng trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, Công an vào cuộc điều tra , xác định, hung thủ là nam giới, cao khoảng 1m65, dáng người to đậm, giọng địa phương. Khi chặn đường các nạn nhân, đối tượng này dung dao nhọn, bình xịt hơi cay để khống chế cướp của và ép quan hệ tình dục. Do trong đêm tối nên các nạn nhân không nhìn được rõ gương mặt của hung thủ.

Đối tượng Tấn tại cơ quan điều tra

Nhận định, sự việc trên gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở đị phương nên Công an huyện Dầu Tiếng đã thành lập ban chuyên án điều tra, truy tìm hung thủ. Đồng thời, Công an huyện Dầu Tiếng đã báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Bình Dương xin chỉ đạo điều tra vụ án.

Trong quá trình điều tra, Công an xác định được nghi phạm số 1 là Nguyễn Trọng Tấn và triệu tập đến trụ sở Công an lấy lời khai. Biết mình bị phát hiện, Tấn bỏ trốn nên lực lượng chức năng đã phải tiến hành thuyết phục gia đình kêu gọi Tấn ra đầu thú, đồng thời tiến hành các biện pháp mật phục, truy lung nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến giữa thàng 3/2020, Công an phát hiện Tấn đang lẩn trốn ở xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo (Bình Dương) nên đã tổ chức lực lượng, ập vào bắt giữ nghi phạm.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Tấn buộc phải cúi đầu nhận tội. Đối tượng khai nhận, trong 2 tháng gần đây đã thực hiện trót lọt 15 vụ cướp tài sản, hiếp dâm. Tấn còn khai, do quá trình hành nghề y biết được nhiều cung đường trên địa bàn nên đã ra tay thực hiện hành vi phạm pháp.

Hiện Công an đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý Nguyễn Trọng Tấn theo đúng quy định Pháp luật

Your browser does not support HTML5 video.

Bắt giam kẻ hiếp dâm, cướp tiền của bé gái bán vé số

Nga Đỗ (t/h)