Phẫn nộ gã trai lợi dụng lòng tốt của em họ 13 tuổi để giở trò đồi bại

Sáng ngày 30/4, Công an huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long ) đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Thanh Sang (23 tuổi) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là em họ của Sang.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h20 ngày 22/4, sau khi uống rượu, Sang ra nằm ở võng thì thấy em họ tên M. (con người bà con, 13 tuổi) đi ngang qua nên gọi vào nhờ rửa chén bát và giặt quần áo. Sang nói, sau khi làm xong sẽ cho 30.000 đồng.

Nghe thấy vậy, M. Đồng ý vào giúp anh họ làm việc. Cùng thời điểm, Sang nói M. mang máy quạt vào phòng ngủ giúp. Tại đây, Sang có hành vi xâm hại tình dục M.. Bị anh họ khống chế, M. chống cực quyết liệt.

Do sợ bị phát hiện nên ngay sau đó Sang thả nạn nhân ra. Trước khi cho M. về, Sang đe dọa nạn nhân không được tiết lộ chuyện này cho ai biết, nếu không sẽ giết chết.

Công an đang lấy lời khai của Nguyễn Thanh Sang

Quá sợ hãy, M. chạy một mạch về nhà. Thấy con có biểu hiện lạ nên người cha gặp hỏi thì phát hiện sự thật. Không thể chấp nhận được hành vi đồi bại trên, người cha đã đến Công an trình báo sự việc.

Trước đó vào cuối tháng 3/2020, Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) cũng thụ lý một vụ bé gái 13 tuổi bị xâm hại tình dục. Cụ thể, ngày 24/3, Công an huyện Yên Thế ra lệnh tạm giữ Dương Văn Luật (SN 1987, trú tại huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục Trẻ em

Tại trụ sở Công an, Luật khai nhận, thông qua mạng xã hội facebook đã quen với cháu U. (SN 2007). Đến ngày 8/3, Luật rủ cháu vào nhà nghỉ ở thị trấn Bố Hạ (huyện Yên Thế) rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Biết chuyện, bố mẹ cháu U. Đã tố giác đến Công an. Sau đó, Dương Văn Luật đã đến Công an xã Đồng Hưu (huyện Yên Thế) để đầu thú về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Hiện tại, Công an huyện Yên Thế đang tạm giữ Luật để điều tra, xử lý theo quy định.

