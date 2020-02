Đắk Nông: Phẫn nộ gã cha ác thú hiếp dâm, bắt con gái 14 tuổi uống thuốc tránh thai

Công an huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông ) vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn T. (SN 1985, ngụ tại xã Hòa Quảng, huyện Đắk Glong) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Theo điều tra ban đầu, kể từ tháng 5/2019 đến ngày 3/2/2020, Phạm Văn T. đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu X. (SN 2006, tên đã thay đổi) tại nhà riêng của mình. Điều đáng nói, cháu X. là con ruột của T..

Sau mỗi lần thực hiện hành vi giao câu trái ý muốn với con gái xong, T. lại đưa thuốc tránh thai cho cô bé uống và dặn không được hé răng nói với ai về việc này. Nếu nói ra sự việc này sẽ giết chết.

Ảnh minh họa

Sau nhiều ngày chịu đựng và sống trong sợ hãi, đến ngày 14/2/2020, cháu X. quyết định kể toàn bộ sự việc cho mẹ biết. Nghe con gái kể, người phụ nữ chết lặng không nói được lời nào. Chị không thể ngờ được, chồng mình là một kẻ cầm thủ đến con gái cũng không tha.

Phẫn nộ trước hành động thú tính T., người phụ nữ này đã dẫn con gái đến nhà người thân ở Lâm Đồng nhờ hướng dẫn làm đơn tố cáo hành vi của T.. Sau khi làm xong đơn, hai mẹ con mang đến nộp cho Công an huyện Đắk Glong.

Nhận được đơn trình báo của mẹ con cháu X., cơ quan chức năng ngay lập tức vào cuộc điều tra và lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với đối tượng T.. Đồng thời sẽ tiến hành đưa cháu X. đi giám định pháp y.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan để làm sáng tỏ sự việc.

Nga Đỗ (t/h)