Thông tin mới nhất vụ bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 25 chung cư Khương Trung, Hà Nội

Theo thông tin từ một lãnh đạo Công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an quận Thanh Xuân điều tra, làm rõ vụ việc một bé gái rơi từ tầng cao chung cư trên địa bàn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc, bé gái được xác định đã tử vong

Được biết, vào 7h nay, ngày 13/1, người dân sinh sống tại đây bất ngờ nghe tiếng động lạ nên chạy ra kiểm tra. Ngay sau đó người dân phát hiện thi thể bé gái nằm trên mái che toà C khu chung cư Star Tower. Bé gái được xác định là rơi từ tầng 25 của toà nhà.





Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ

Ngay lập tức, cơ quan công an phường Khương Trung khi nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ nguyên nhân.

