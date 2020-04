Đang chơi ngoài đường, bé gái 9 tuổi bị ông hàng xóm lao ra dâm ô

Mới đây, theo thông tin từ Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), đơn vị vừa bàn giao ông L.P.T. (SN 1979, trú phường Thọ Quang) cho Công an quận Sơn Trà thụ lý, tiếp tục điều tra về hành vi Dâm ô trẻ em

Trước đó, đêm 6/4, Công an phường Thọ Quang nhận được đơn của gia đình cháu T. (SN 2011, trú phường Thọ Quang), tố cáo ông L.P.T. về hành vi dâm ô đối với cháu T.

Theo nội dung tố cáo và thông tin điều tra ban đầu, tối ngày 6/4, ông T. cùng nhóm bạn ngồi nhậu ở gần nhà. Lúc này, ở ngoài đường có 3 bé gái đang vui chơi. Đang ngồi nhậu, ông T. tiến đến chỗ các cháu đang chơi, ôm hôn và có hành vi dâm ô, sờ soạng vùng kín của cháu T. khiến cháu hoảng sợ.

Sau đó, T. chạy về nhà, kể toàn bộ sự việc với phụ huynh. Ngay trong đêm đó, gia đình bé T. đã đến Công an phường Thọ Quang trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã triệu tập ông T. lên làm việc. Theo thông tin trên báo VTC News, bước đầu, tại cơ quan điều tra, ông T. đã thừa nhận hành vi của mình.

Hiện nghi án bé gái 9 tuổi bị dâm ô đã được bàn giao cho Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra, làm rõ. Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin...

Như thế nào là dâm ô Trẻ em

Trước đó, hồi tháng 4/2019, dư luận Đà Nẵng và cả nước xôn xao về vụ việc cựu viện phó VKSND Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi) bị tố cáo về hành vi Dâm ô trẻ em.

Theo nội dung bản án, ngày 1/4/2019, ông Linh từ Đà Nẵng đến nhà con trai tại chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái (Quận 4, TP.HCM). Tối cùng ngày, ông Linh đã ôm ghì, hôn cô bé 7 tuổi nhiều lần trong thang máy khiến bé gái sợ hãi.

Tại phiên sơ thẩm tháng 8/2019, ông Linh bị TAND (Quận 4, TP.HCM) tuyên phạt 18 tháng tù về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Kiều Đỗ (t/h)