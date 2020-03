Con gái 9 tuổi bị gã hàng xóm dê xồm bế vào phòng, mẹ tá hỏa phá cửa giải cứu

Sau đó, liên quan đến vụ việc, Công an huyện Thạch Hà đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Nam (60 tuổi, trú xã Thạch Xuân) về hành vi Dâm ô trẻ em dưới 16 tuổi.

Chị N. bàng hoàng nhớ lại vụ việc.



Theo thông tin ban đầu, chiều tối 15/3 chị Hồ Thị N. (SN 1985, trú xã Thạch Xuân) vừa đi làm về thì nhận được tin con gái 9 tuổi bị ông Nam bế về nhà riêng rồi đóng cửa lại. Nghi có chuyện, chị N. tá hỏa chạy sang hàng xóm thì thấy một chiếc dép của con gái rơi trước cổng, cửa nhà đóng kín.



Gọi nhiều lần nhưng không được, chị N. hô hoán hàng xóm sang giúp rồi phá cửa sổ nhà ông Nam để đưa con gái ra ngoài.



Kể lại vụ việc, chị N. vẫn không giấu nổi nỗi sợ khi cho biết: “Chiều hôm đó tôi vừa đi làm về thì đứa con trai thứ 2 thông báo ông N. đã bế em gái về nhà. Tôi liền chạy đến nhà ông N. thì thấy cửa đóng kín. Gọi nhiều lần nhưng không thấy ai lên tiếng, lo quá nên tôi đã phá cửa sổ xông vào thì bất ngờ phát hiện con gái không mặc quần”, theo Infornet.

Chị còn bổ sung, con gái nói chính ông Nam là người cởi quần cháu, còn bịt mồm không cho cháu kêu lên. Nghi con gái bị xâm hại, gia đình nạn nhân đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an. Ngay trong đêm bé gái được đưa đi khám, ông Nam bị triệu tập để làm rõ vụ việc.

Ảnh minh họa.

Báo Tiền Phong thông tin, sau sự việc này ông Nam được đưa đến Bệnh viện chăm sóc, điều trị do Sức Khỏe yếu. Thời điểm xảy ra vụ việc, cả nhà đang ở trang trại, chỉ có một mình người đàn ông này ở nhà. Theo lãnh đạo UBND xã Thạch Xuân, đối tượng này đã được cho tại ngoại, ở địa phương đối tượng có biểu hiện không được nhanh nhẹn.



Được biết, vợ chồng chị Hồ Thị N. có 4 người con, cháu gái 9 tuổi là con thứ 3. Từ khi xảy ra vụ việc, cháu ít nói hơn, khi ngủ cũng dễ giật mình và sợ hãi.



Hiện vụ việc vẫn được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

