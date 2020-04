Xác minh thông tin bé gái ở Hà Nội bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành đến tử vong

Cơ quan chức năng phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội đang điều tra xác minh vụ một bé gái tử vong trên địa bàn hôm 30/3, nghi do bị bạo hành.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin về vụ việc một bé gái ở Hà Nội bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành đến chết khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Theo nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội, bé gái tên N.N.M.M. trú tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội mới qua đời hôm 30/3 vừa qua vì bị cha mẹ bạo hành. Người mẹ ruột N.T.L.A. cùng người cha dượng N.M.T. của bé gái đã tra tấn bé dã man như thời trung cổ trong suốt 24 ngày.

Đăng tải kèm với những thông tin trên là hình ảnh một bé gái được cho là bé M. đã mất. Trên người bé gái này chi chít các vết bầm tím.

Ngay khi xuất hiện trên mạng xã hội, sự việc trên đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng, gây xót xa và phẫn nộ sâu sắc.

Hình ảnh bé M. với các vết bầm tím trên người được đăng tải trên mạng xã hội

Tuy nhiên, theo thông tin trên báo VTC News, sự việc bé gái bị bạo hành đến chết không xảy ra tại địa bàn quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) như bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội mà xảy ra tại phường Phương Liên (quận Đống Đa, Hà Nội).

Sáng 1/4, lãnh đạo UBND phường Phương Liên (Đống Đa, Hà Nội) đã xác nhận trên địa bàn có một cháu bé mới thiệt mạng nghi do bạo hành. Hiện cơ quan công an đang điều tra, xác minh.

"Qua báo cáo sơ bộ của công an phường có vụ việc như thế và cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ", báo VTC News dẫn lời lãnh đạo phường Phương Liên.



Liên hệ với chính quyền xã Võng La (huyện Đông Anh, Hà Nội) - nơi an táng bé gái N.N.M.M., được biết, bé gái mất ngày 30/3 và được bà ngoại đưa về xã để an táng ngay cùng ngày. Bà ngoại của bé M. cũng chính là người phản ánh sự việc trên mạng xã hội.

"Cháu bé và mẹ không thường sinh sống tại địa phương mà sống ở Thủ đô. Sau khi cháu bé mất, bà ngoại cháu đăng tải hình ảnh của bé lên mạng xã hội để nói về sự bạo hành của cha dượng và mẹ đẻ", ông Nguyễn Công Lương - Chủ tịch UBND xã cho biết.



Theo lời ông Lương, chị L.A. - mẹ cháu M. có 3 đời chồng. Bé M. là con của chị L.A. với người chồng thứ hai.

Còn chị L.A. và người "chồng" thứ 3 chưa có hôn thú. Họ không thường xuyên sống ở địa phương nên chính quyền không nắm rõ việc cháu bé có bị bạo hành hay không.

