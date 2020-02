Vụ bé trai 10 tuổi bị sát hại dã man ở Đồng Nai: Nghi phạm đã bỏ trốn

Một số người dân ở huyện Xuân Lộc phát hiện thi thể bé trai 10 tuổi với nhiều vết thương trên người nên đã trình báo cơ quan Công an vào cuộc điều tra.

Theo tin từ Vietnamnet , chiều qua (12/2), Công an huyện Xuân Lộc nhận được tin báo, người dân phát hiện thi thể một bé trai trên địa bàn huyện. Trên cơ thể nạn nhân có vết thương nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, cơ quan điều tra Công an huyện Xuân Lộc đã xuống phong tỏa hiện trường. Đồng thời trình báo sự việc lên Công an tỉnh Đồng Nai. Ngay sau đó, đơn vị đã cử các đơn vị nghiệp vụ liên quan xuống hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân gây án.

Nơi phát hiện thi thể cháu Kiệt

Theo thông tin điều tra ban đầu, chiều 12/2, đối tượng Vi Thái Thiện (trú tại huyện Xuân Lộc) đến nhà chị Hoàng Thị Thu Nga (trú tại ấp 3, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai). Sau một hồi, Thiện đưa cháu Trương Tuấn Kiệt (SN 2010, con trai chị Nga) đến một con đường gần nhà. Tại đây, Thiện ra tay sát hại cháu Kiệt.

Gây án xong, Thiện bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó người dân phát hiện thi thể nạn nhân nên đã trình báo đến cơ quan điều tra.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua xác minh thì xác định được Kiệt chính là nghi phạm gây án. Hiện đối tượng này đã bỏ trốn khỏi hiện trường và cơ quan điều tra đang ráo riết truy tìm.

Công an tỉnh Đồng Nai đang hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi. Sau đó sẽ bàn giao thi thể cháu Trương Tuấn Kiệt lại cho gia đình để tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Nga Đỗ (t/h)