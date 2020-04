Xót xa bé trai 6 tuổi tử vong nghi bị mẹ đẻ sát hại ở Tuyên Quang

Liên quan đến thông tin trên, sáng ngày 27/4, ông Trương Ngọc Khởi – Chủ tịch UBND xã Tú Thịnh cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lãnh đạo xã đã cử cán bộ xuống xác minh. Đồng thời phối hợp với cơ quan Công an huyện Sơn Dương để điều tra làm rõ.

Cũng theo ông Khởi, người mẹ nghi sát hại con trai 6 tuổi là Đinh Thị S. (SN 1989, trú tại xã Tân Long, huyện Sơn Dương). S. lấy chồng ở xã Tân Long, thời điểm xảy ra vụ việc S. đưa con về nhà mẹ đẻ ở thôn Hưng Thịnh chơi.

Theo nguồn tin từ báo Tổ Quốc, Đinh Thị S. có biểu hiện không ổn định về tâm lý. Tuy nhiên, có hay không tình trạng này thì phải đợi báo cáo từ phía cơ quan điều điều tra.

Trước đó tại huyện Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) cũng xảy ra một vụ án mạng thương tâm “mẹ kế sát hại con riêng của chồng”. Theo điều tra, chiều 23/11/2019, anh Bàn Văn Bao (xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, Tuyên Quang) thông báo con trai là Bàn Văn T. (6 tuổi, đang học tại trường Tiểu học Hồng Quang, huyện Lâm Bình, Tuyên Quang) mất tích.

Cơ quan chức năng mời vợ chồng anh Bao lên trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, người vợ tên La Thị Thức (SN 1989, trú tại thôn Khuân Nhào, xã Trung Hà, huyên Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) mới khai nhận đã sát hại con riêng của chồng. Sau khi giết cháu bé, Thức đào đất để lấp xác nạn nhân phi tang trong vườn mía phía sau nhà.

