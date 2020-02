Vụ bệnh nhân đau lưng được bác sĩ dặn 'mua vở 200 trang' trong đơn thuốc: Lãnh đạo Sở Y tế nói gì?

Theo thông tin báo chí phản ánh, sáng 18/2, anh C.H.Đ. (SN 1996, ngụ phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng ) đến phòng khám nội 5 của Trung tâm y tế quận Sơn Trà (đường Ngô Quyền, TP Đà Nẵng) để khám đau lưng

Được biết, anh Đ. khám theo diện bảo hiểm y tế . Sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục xét nghiệm, bác sĩ Lê Thị Hoa chẩn đoán bệnh của anh Đ. là "thấp không ảnh hưởng đến tim". Sau đó, bác sĩ Hoa kê cho anh Đ. 2 loại thuốc với liều lượng đủ uống trong 5 ngày.

Đáng chú ý, trong đơn thuốc còn có lời dặn kỳ lạ của bác sĩ Hoa viết cho bệnh nhân: "Hết thuốc tái khám, mua vở 200 trang".

Lời dặn này khiến bệnh nhân "hoang mang", khó hiểu: "Tôi bị đau lưng, không hiểu tại sao phải mua vở 200 trang. Chưa kịp hỏi cụ thể thì các bác sĩ trong phòng mời tôi ra ngoài để tiếp tục làm việc. Nhiều người còn phản ánh thời giam thăm khám của các bác sĩ ở đây rất ngắn..", báo Vietnamnet dẫn lời anh Đ.

Sau sự việc, anh Đ. đã đăng tải toàn bộ nội dung sự việc cùng đơn thuốc, kết quả xét nghiệm lên mạng xã hội

Đơn thuốc có lời dặn dò khác thường của bác sĩ Trung tâm y tế quận Sơn Trà. Ảnh: Vietnamnet

Nhận được thông tin, các lãnh đạo Trung tâm y tế quận Sơn Trà đã tiếng lý giải về lời dặn kỳ lạ nói trên. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Thuyên - Phó giám đốc phụ trách chuyên môn Trung tâm y tế quận Sơn Trà, lời dặn "mua vở 200 trang" là để dùng làm sổ theo dõi bệnh án: "Nam bệnh nhân này được chẩn đoán bệnh thấp khớp nhưng chưa ảnh hưởng đến tim. Đây là bệnh lý rất dai dẳng, cần phải chữa trị, tái khám liên tục từ nhỏ đến 18 hoặc 25 tuổi. Sổ khám bệnh dài 200 trang đảm bảo việc theo dõi liên tục, tạo thuận lợi cho điều trị. Có lẽ bác sĩ điều trị quên giải thích, hoặc giải thích không rõ làm bệnh nhân thắc mắc".

Bác sĩ Phạm Hồng Nam - Giám đốc Trung tâm y tế quận Sơn Trà cũng thừa nhận sai sót và gửi lời xin lỗi đến bệnh nhân.

"Trong buổi họp giao ban ngày 19/2, Ban giám đốc sẽ nhắc nhở toàn bộ y bác sĩ về những ý kiến của công dân. Chúng tôi cũng cảm ơn công dân đã có những ý kiến đóng góp cho đơn vị", lời ông Nam.

Trung tâm y tế quận Sơn Trà. Ảnh: Người Lao Động

Liên quan đến sự việc, sáng 19/2, Bác sĩ Nguyễn Út - Phó Giám đốc Sở Y Tế TP Đà Nẵng thông tin trên Người Lao Động cho biết đang xác minh việc bác sĩ Trung tâm y tế quận Sơn Trà dặn bệnh nhân mua vở 200 trang để theo dõi bệnh án.

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP Đà Nẵng, lời giải thích của Trung tâm y tế quận Sơn Trà "có lẽ là chống chế". Hiện Sở đang tiến hành xác minh, có thể bệnh viện hết sổ hoặc có lý do khác, nếu phát hiện sai phạm đơn vị sẽ xử lý theo quy định.

"Quan điểm của Sở Y Tế rất rõ ràng, mọi đơn vị khám chữa bệnh trên địa bàn TP phải tuân thủ theo văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, nghĩa là phải có sổ điều trị ngoại trú theo đúng biểu mẫu, hết cuốn này thì mua cuốn khác", Phó Giám đốc Sở Y Tế TP Đà Nẵng khẳng định.

