Vụ Bí thư xã giết cháu vợ thế thân: Linh cảm kỳ lạ của bác ruột nạn nhân trong đám tang ông Minh

Theo một người dân địa phương, khi nghe tin ông Minh chết cháy, ai cũng sốc, bủn rủn chân tay. Sau khi lo xong ma chay lại sốc hơn khi có thông tin cái xác không phải là ông Minh và là cháu vợ của ông Minh.

Ông Hùng (đội mũ) chia sẻ về vụ việc của cháu ruột

Còn với thân nhân nạn nhân Trần Nho Vương (26 tuổi, cháu vợ bị Minh sát hại) cho đến nay nỗi đau vẫn còn hiện hữu rõ ràng trong suy nghĩ, trên gương mặt của mỗi người. Bố mẹ nạn nhân kiệt sức vì nỗi đau, nằm thất thần trong nhà.

Được biết, gia đình ông Trần Nho Bất (bố Vương) khó khăn, có 3 người con, Vương là anh cả, bên dưới còn hai đứa em gái. Do gia đình khó khăn nên năm lớp 9 Vương phải nghỉ học, ở nhà phụ giúp cha mẹ. Cách đây vài tháng, Vương sang Đắk Nông làm rẫy cho người chú ruột. Do ngoan ngoãn, sống tự lập từ nhỏ nên hàng xóm rất quý Vương.

Theo ông Trần Nho Hùng (bác ruột nạn nhân), những ngày mọi việc chưa rõ ràng, gia đình ông chịu nhiều áp lực, mọi người còn bàn tán rằng có thể Vương sát hại ông Minh rồi bỏ trốn. Bởi khi đó, gia đình không liên lạc được với Vương.

Khi gia đình ông Minh tổ chức tang lễ, gia đình Vương cũng thay nhau cử người đi túc trực, phụ giúp việc lo ma chay. Theo ông Hùng, khi đó, người nhà ông Minh còn nghi ngờ Vương là hung thủ.

Gia đình khai quật hài cốt đưa nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng

Hôm đó, ông Hùng có mặt trong đám tang của Minh và bản thân cảm thấy có rất nhiều điều lạ lùng. Ông Hùng linh cảm có thể cái xác nằm trong quan tài không phải là ông Minh.

Ngay từ đầu bản thân tôi nghĩ khác, cháu Vương có biết chạy xe ô tô đâu mà giết người rồi chạy đi phi tang, với lại hai gia đình không mâu thuẫn gì cả. Không hiểu sao lúc đó linh cảm tôi nghĩ và nói với mọi người tại đám tang rằng, chắc gì cái xác đó là ông Minh, không chừng là thằng cháu tôi đang nằm trong quan tài đó. Tôi cứ nói đi nói lại nhiều lần như vậy, mặc cho người ta mắng chửi. Bố mẹ nó ra viếng đám ma mà không hề hay biết đó là con mình, đau xót quá”, ông Hùng kể lại trong đau xót.

Linh cảm kỳ lạ của ông Hùng chính xác. Bởi sau đó, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân trong vụ án này là anh Trần Nho Vương chứ không phải Đỗ Văn Minh. Đồng thời, cơ quan điều tra xác định, Minh liên can trực tiếp đến vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 10/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ được Trần Văn Minh khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước. Bước đầu, Minh đã thừa nhận hành vi sát hại anh Vương.

Trong buổi họp báo ngày 11/5, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông nhận định, kế hoạch gây án của Minh rất tinh vi, tỉ mỉ. Nếu cơ quan chức năng điều tra qua loa thì có thể xác định đây chỉ là một vụ tai nạn thông thường. Tuy nhiên, với kinh nghiệm tra án nhiều năm, ngay hôm nhận tin báo, khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều điểm đáng nghi.

Về nạn nhân Vương, chiều ngày 12/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành các thủ tục trao lại hài cốt nạn nhân cho gia đình đưa về lo hậu sự. Trong buổi chiều hôm đó, gia đình đã đến nghãi trang xã Tân Hà để khai quật hài cốt và chuyển về nghĩa trang Đan Phượng.

Trước khi sát hại cháu đằng vợ, Minh đào mộ định trộm thi thể thế thân nhưng bất thành