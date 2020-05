Vụ Bí thư xã sát hại cháu vợ thế thân: Con chết oan ức gia đình không hề biết vẫn sang phúng viếng

Liên quan đến vụ ông Đỗ Văn Minh – Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) giết người, tạo dựng hiện trường giả đốt xác thế thân, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định Pháp luật

Về câu chuyện Minh giết người thế thân, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, người nhà nạn nhân Trần Nho Vương (SN 1995, ngụ tại huyện Lâm Hà) không hề hay biết, khi nghe tin ông Minh tử vong nhiệt tình sang giúp đỡ, phúng viếng theo phong tục địa phương.

“Khi nghe tin gia đình lo hậu sự cho ông Đỗ Văn Minh, mẹ nạn nhân cũng sang phúng viếng nhưng không hề hay biết đó là con của bà”, đại diện Công an tỉnh Đắk Nông thông tin trong buổi họp báo ngày 11/5.

Căn nhà nơi Minh sát hại anh Vương

Theo Dân trí, căn nhà nạn nhân Trần Nho Vương sinh sống nằm cách trung tâm huyện Lâm Hà khoảng 30km. Can nhà lụp xụp là nơi sinh sống của gia đình 5 người, gồm bố mẹ và 3 anh em Vương. Theo ông Trần Nho Bát (46 tuổi, bố Vương), mấy ngày nay, những thông tin “động trời” cứ liên tục dội đến gia đình khiến vợ chồng ông kiệt quệ.

Ông Trần Nho Linh (chú ruột của Vương) kể, từ hôm 10/5 đến giờ, thông qua báo chí, gia đình mới biết Vương là nạn nhân trong chiếc ô tô bị cháy. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn chưa nhận được thông tin chính thức từ cơ quan chức năng. “Gia đình mới chỉ lập bàn thờ để thắp nhang cho cháu. Còn lại vẫn phải chờ đợi”, ông Linh nói.

Đến ngày 10/5, cơ quan điều tra đến nhà ông Minh khám xét và báo chí đưa tin thì gia đình mới biết biết ông Minh còn sống, người chết không phải ông này. Lúc đó, gia đình rất bàng hoàng trước thông tin này. Gia đình không ngờ được, thậm chó không bao giờ nghĩ rằng, thi thể bị thiêu cháy bên trong xe kia là con, cháu mình.

Đối tượng Minh tại cơ quan điều tra

Được biết, trong buổi họp báo ngày 11/5, khi nhắc đến chi tiết này, đại tá Hồ Văn Mười – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã rất xúc động. “Người không chết được đưa lên bàn thờ, được cả hệ thống chính trị thương tiếc, nhưng người đó lại chính là thủ phạm còn phía nạn nhân thật sự lại rất đau lòng. Trong khi chưa biết con mình ở đâu, mẹ của nạn nhân vẫn qua phụ đám tang, viếng con mình, rồi đi chôn cất con mình mà không biết ”, Đại tá Mười kể lại chi tiết khiến ông và các cán bộ chiến sĩ hết sức xúc động, quyết tâm phá nhanh vụ án.

Về vụ án kinh hoàng trên, như đã không tin, do nợ số tiền lớn, Đỗ Văn Minh đã lập kế hoạch giả chết để trốn nợ và trục lợi tiền bảo hiểm 18 tỷ đồng. Trước đó, Minh mua gói bảo hiểm 200 triệu/ năm trong vòng 10 năm.

Đầu tiên, Minh định trộm mộ lấy thi thể thế thân nhưng kế hoạch không thành. Sau đó, Minh ra tay sát hại người cháu vợ là anh Vương mà theo như Minh là đây là đứa cháu hắn rất yêu thương.

Đến ngày 10/5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ được Minh. Nhờ nỗ lực truy án không ngừng nghỉ, UBND tỉnh Đắk Nông đã thưởng nóng cho ban chuyên án 200 triệu đồng.

Trước khi sát hại cháu đằng vợ, Minh đào mộ định trộm thi thể thế thân để trốn nợ và cho vợ con lấy khoản bảo hiểm 18 tỷ