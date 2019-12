Vụ bố bị tố hiếp dâm con ruột nhiều lần ở Đồng Nai: Kết luận bất ngờ

Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, căn cứ kết luật của Trung tâm pháp y tỉnh và các tài liệu liên quan thì chưa đủ cơ sở để xác định Nguyễn Đắc Hải xâm hại tình dục con gái.

Ngày 24/12, bà Hoàng Thị Khánh (59 tuổi, ngụ tại khu phố 4, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai ) cho biết, đã nhận được kết quả giải quyết vụ việc cháu ngoại bà là bé N.H.P. (8 tuổi) nghi bị bố đẻ hiếp dâm. Nhận kết quả xong, bà Khánh vô cùng đau lòng.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo rằng, căn cứ vào kết quả giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Nai và các tài liệu, chứng cứ liên quan thì chưa đủ cơ sở để xác định Nguyễn Đắc Hải xâm hại tình dục con gái.

Chính vì không đủ cơ sở như vậy nên, sau khi thống nhất quan điểm với VKSND tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Điều đó đồng nghĩa với việc, anh Hải không bị điều tra về hành vì đã bị gia đình nhà vợ tố cáo trước đó.

Bà Khánh vô cùng đau đớn khi nhận được kết quả điều tra

Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đưa tin, sau khi bố mẹ ly thân, cháu P. được đưa về sống cùng bà ngoại (bà Khánh). Cuối tháng 8/2019, bà nội của cháu P. từ Hà Tĩnh sang chơi nên anh Nguyễn Đắc Hải đã đón cháu P. về nhà chơi khoảng 3 ngày.

Tuy nhiên, sau khi cháu P. trở về, bà Khánh phát hiện vùng kính của cháu ngoại bị chảy máu. Khi gặng hỏi thì cháu P. nói bị hiếp dâm 2 lần.

Bà Khánh vô cùng phẫn nộ trước sự việc này nên đã nhờ người hướng dẫn làm đơn trình báo sự việc lên địa phương. Sau đó, cháu P. được đưa đi giám định pháp y.

Cũng theo bà Khánh, sau khi sự việc xảy ra, cháu P. vô cùng hoảng loạn. Mỗi lần nhắc đến bố cô bé lại khóc và chỉ muốn ở cùng bà.

Dù rất mong mỏi tìm lại công bằng cho cháu gái nhưng nhận được kết quả từ Công an Đồng Nai như vậy khiến bà Khánh vô cùng đau đớn và không biết phải xử trí như thế nào nữa. Bà Khánh cũng cho rằng, cháu gái đã 8 tuổi và cô bé biết được mọi thứ.

Nga Đỗ (t/h)