Tiết lộ nguyên nhân bé trai 7 tháng tuổi bị bố đánh tử vong ở Quảng Nam

Gã trai 23 tuổi nhậu say về phòng trọ có lời qua tiếng lại với cô vợ 19 tuổi. Trong cơn say không kiềm chế được bản thân, người chồng ra tay đánh vợ và khiến con trai 7 tháng tuổi tử vong thương tâm.

Sáng 22/5, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết lực lượng công an đang tạm giữ Nguyễn Văn Phiên (SN 1997, trú thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) để điều tra vụ việc liên quan đến cái chết của cháu bé 7 tháng tuổi là con ruột của Phiên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h đêm 21/5, Phiên nhậu say rồi trở về phòng trọ (thuộc thôn An Thạnh, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với vợ là Nguyễn Thị Hà Vi (SN 2001; trú thôn Phong Lục Tây, xã Điện Thắng Nam).

Nguyễn Văn Phiên



Trong cơn say và không kiềm chế được bản thân, Phiên đã ra tay đánh vợ. Bị chồng đánh, chị V. bỏ ra ngoài. Lúc này, cháu Nguyễn Bảo B. (sinh tháng 10/2019) nằm trên nệm tại phòng trọ khóc. Phiên dỗ con nhưng cháu B. không nín, bực tức đối tượng đánh nhiều nhát vào người con trai rồi nằm ngủ.

Lúc sau, chị V. về phòng, bồng con lên thì thấy cháu B. bất tỉnh, người tím tái nên vội vã đưa đi Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức cấp cứu. Đến 23h30 cùng ngày cháu B. đã tử vong do chấn thương sọ não.

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức nơi cấp cứu cháu B.

Hiện công an thị xã Điện Bàn đang tạm giữ Phiên và phối hợp với cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Nam làm rõ vụ việc.





Trước đó, ngày 16/5, mạng xã hội chia sẻ thông tin một bé gái 2 tháng tuổi bị người cha ruột bạo hành ở ấp 5, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.



Thông tin ban đầu cho hay, mẹ của bé và người cha này sống chung với nhau như vợ chồng. Em bé 2 tháng tuổi bị bạo hành là con chung của hai người. Người cha nghiện ma túy đã lâu.



Người thân cháu bé cho biết, bố đẻ tên là S. (31 tuổi). Theo đó, S. bị tố chính là người đã gây ra thương tích trên cho cháu bé, vì thế nên đã đăng sự việc lên mạng xã hội và làm đơn tố cáo đến Công an.



Nguyên nhân ban đầu được cho là do em bé quấy khóc vào ban đêm khiến người cha nghiện ngập bực tức vì mất ngủ, đã đá vào chân em bé.



Tuy nhiên, sau khi làm việc với Cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Đốp, S. khai do ban đêm sơ ý dẫm phải chân con khiến cháu quấy khóc. Sau đó phát hiện sự việc và đưa cháu đến Tuy nhiên, sau khi làm việc với Cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Đốp, S. khai do ban đêm sơ ý dẫm phải chân con khiến cháu quấy khóc. Sau đó phát hiện sự việc và đưa cháu đến Bệnh viện kiểm tra thì phát hiện bị gãy chân.

Hà Ly (t/h)