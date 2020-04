Án chung thân cho gã cha độc ác đánh chết con trai khuyết tật để trút giận chuyện bị vợ mắng

TAND tỉnh Hòa Bình vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Văn Ninh (SN 1961, ở huyện Kim Bôi, Hòa Bình) về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Nạn nhân là anh Bùi Văn Ngà (SN 1994).

Theo cáo trạng của VKSND cùng cấp, khoảng 10h30 ngày 2/7/2019, Bùi Văn Ninh mua rượu về nhà uống và ăn cơm cùng gia đình . Khi đã ăn uống no say, Ninh vào nhà đi ngủ. Đến khoảng 12h30, Ninh tỉnh dậy và cảm thấy bực tức khi nhớ lại chuyện bị vợ mắng chửi do làm mất chiếc xẻng.

Ninh hậm hực nhấc người đi ra ngoài sân thì thấy đứa con trai khuyết tật thần kinh là anh Bùi Văn Ngà ngồi lơ thơ chơi một mình bên bờ giếng. Trong người đang có men rượu cộng thêm bực tức, Ninh cảm thấy “ngứa mắt” về cậu con trai. Ninh nghĩ bụng, con trai đến tuổi trưởng thành nhưng không phụ giúp được gì cho gia đình, cũng không tự chăm sóc được bản thân, quả là “bất tài vô dụng”. Chính vì thế Ninh nảy sinh ý định sát hại con trai.

Gã cha độc ác chạy xồng xộc về phía đống củi gần bếp lấy một gậy gỗ đập liên hồi 3,4 phát vào đầu, gáy khiến Ngà chảy nhiều máu. Bị bố đánh bất ngờ, Ngà sợ hãi cố lết vào trong nhà, miệng ú ớ kêu cứu không rõ riếng.

Bị cáo Ninh tại phiên tòa xét xử

Về phần Ninh, hắn chưa chịu dừng tay. Thấy con trai bò lê lết vào trong nhà, hắn vứt gậy xuống, nhặt hòn gạch đập vào đầu con khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trên, con gái út của Ninh hoảng sợ la hét, tri hô hàng xóm sang giúp đỡ. Nghe tiếng la hét, hàng xóm chạy sang khống chế Ninh, đồng thời đưa anh Ngà đi cấp cứu. Đến ngày 9/7/2019, do vết thương quá nặng nên anh Ngà tử vong. Kết luận pháp y cho thấy, nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Sau khi mọi người đưa Nga đi cấp cứu, Ninh một mình đến Công an huyện Kim Bôi đầu thú. Tại trụ sở cơ quan điều ra, Ninh thừa nhận sát hại con trai do bực tức chuyện bị vợ mắng cộng thêm việc thấy con trai không giúp đỡ được gì cho gia đình nên tức,

Tại phiên tòa xét xử, một lần nữa Ninh cúi đầu thừa nhận tội ác dã man của mình. Khi được HĐXX cho nói lời sau cùng, Ninh nói, vô cùng ân hận về hành vi tội ác của mình nhưng mong muốn HĐXX xem xét cho hưởng mức án thấp nhất để làm lại cuộc đời, bù đắp những sai lầm đã gây ra.

Đại diện gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đồng thời đề nghĩ xem xét cho Ninh hưởng hình phạt thấp nhất để bị cáo làm lại cuộc đời.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính côn đồ, tước đoạt mạng sống của một người. Nhẽ ra bị cáo phải yêu thương nạn nhân vì nạn nhân sinh ra đã không được lành lặn. Nhưng bị cáo lại xuống tay giết chính con mình, gây mất trật tự trị an tại địa phương, gây dư luận phẫn uất, trái với luân thường đạo lý…

Vì thế, HĐXX nhận thấy cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc tương xứng với tính chất, hậu quả của hành vi bị cáo nên đã tuyên phạt Ninh án tù chung thân về tội Giết người.

