Lá thư tuyệt mệnh hé lộ nguyên nhân cán bộ cục thuế Thanh Hóa nhảy cầu Hàm Rồng tự tử

Liên quan đến vụ cán bộ cục thuế nhảy cầu tự tử, sáng ngày 20/4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân nhảy cầu Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) tự tử vào khoảng 20h ngày 19/4/2020.

Theo một số nhân chứng, khi đang lưu thông trên cầu thì thấy một người đàn ông đi xe máy dừng lại ở giữa cầu. Sau đó, kéo xe máy sát thành cầu rồi nhảy sông tự tử. Ngay sau đó các nhân chứng dừng lại để kiểm tra và trình báo sự việc lên cơ quan Công an.

Ít phút sau cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra phát hiện, trước khi nhảy cầu tự tử nạn nhân để lại 1 chiếc xe máy, 1 điện thoại di động và một bức thư tuyệt mệnh.

Cơ quan chức năng vẫn đang tập trung lực lượng để tìm kiếm nạn nhân

Xác định sự việc, lực lượng chức năng đã tổ chức phương tiện, người nhái tiến hành cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân. Nhưng đến sáng sớm ngày 20/4, Công an vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân. Hiện người thân nạn nhân đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm.

Trước đó vào tối 18/4, Công an TP Hà Giang cũng nhận được tin báo về việc phó hiệu trưởng trường Cao đẳng sư phạm Hà Giang bị sát hại tại nhà bạn. Sau nửa ngày tích cực điều tra, cơ quan chức năng xác định được hung thủ là Lành Đức Giang (SN 1996, trú tại tổ 5, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang). Nạn nhân được xác định là Hùng Thị H. (SN 1975, tại tổ 6, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

Theo lời khai ban đầu của hung thủ, khuya cùng ngày sau khi đi chơi về thì phát hiện bà H. ở qua đêm ở nhà mình, nghi ngờ bà H. và bố có quan hệ tình cảm. Trong lúc tức giận, Giang dùng dao nhọn đâm bà H. tử vong. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

